Путін відреагував на слова Байдена дитячою "дражнилкою"

Деталі

“Ми дійсно з ним особисто знайомі. І що б я йому відповів. Я б сказав йому: „Будьте здорові“. Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії, без жартів. Це перше”, — сказав Путін.

Глава Кремля також додав, що: “Друге, якщо говорити ширше по цій темі, то ось що б хотів сказати... В історії кожного народу, кожної держави багато дуже важких, драматичних і кривавих подій. Але коли ми оцінюємо інших людей або коли оцінюємо навіть інші держави, інші народи, ми завжди заглядаємо як ніби в дзеркало. Ми завжди там бачимо себе. Тому що завжди перекладаємо на іншу людину те, чим ми самі дихаємо, чим ми є по суті”.

Резюмувати свої слова Путін вирішив приказкою: “І ось знаєте, я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: „Хто як обзивається, той так і називається“. І це не випадково, це не просто дитяча приказочка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як і ми. І з цього виходячи оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі”.

Контекст

Сьогодні вдень прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента США Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна можна назвати “дуже поганими”.

“Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США”, — зауважив Пєсков у відповідь на питання, як в Кремлі сприйняли заяви Байдена.

Раніше Байден в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку зі спробами втручання Москви в американські вибори. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею” (killer).

Пізніше в той же день посол Росії в США Анатолій Антонов був викликаний до Москви для консультацій.