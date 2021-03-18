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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38442 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 55928 просмотра

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Путин отреагировал на слова Байдена детской "дразнилкой"

Путин отреагировал на слова Байдена детской "дразнилкой"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, назвавшего президента РФ убийцей. Речь об этом зашла во время видеоконференции Путина с так называемой “общественностью Крыма”, передает УНН со ссылкой на федеральные телеканалы РФ.

Детали

“Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое”, — сказал Путин.

Глава Кремля также добавил, что: “Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать... В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути”.

Резюмировать свои слова Путин решил поговоркой: “И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще”.

Контекст

Сегодня днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать “очень плохими”.

“Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США”, — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей” (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

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