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Путін та Макрон провели телефонну розмову: обговорювали також Україну

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон обговорили в четвер ситуацію в Афганістані, наголосивши на важливості вирішення гуманітарних завдань, також глави держав не оминули тему України. Про це повідомила пресслужба Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів, пише УНН.

Питання Афганістану

“Докладно розглянута обстановка в Афганістані після приходу до влади руху талібів... З обох сторін наголошено на важливості забезпечення безпеки цивільного населення і вирішення нагальних гуманітарних завдань”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Кремлі, в ході бесіди Путіна і Макрона була виражена “готовність спільними зусиллями, в тому числі в рамках РБ ООН і Групи двадцяти, сприяти встановленню в Афганістані миру і стабільності”.

Питання України

Путін в розмові з Макроном “висловив стурбованість” у зв’язку з “напруженістю на південному сході України”, яка зберігається.

“Проведено обмін думками з проблематики врегулювання внутрішньоукраїнської кризи (як відомо — Москва не визнає своєї участі у війні на Донбасі — ред.). Висловлено занепокоєння в зв’язку з напруженістю на південному сході України, яка зберігається”, — йдеться в повідомленні Кремля.

Зазначається, що Путін звернув увагу Макрона на нібито “деструктивні дії” Києва, “який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, які прямо суперечать мінським угодами”.

Крім того, президенти Росії і Франції вирішили наголосити на необхідності реалізації всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все — Мінських угод 2015 року як “безальтернативної основи врегулювання”.

“У зв’язку з цим підтверджений настрій на координацію зусиль Росії і Франції в нормандському форматі”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Також президенти Росії і Франції обговорили питання, пов’язані з Нагірним Карабахом і проблематику іранської ядерної угоди.

Зазначимо, що свій реліз поки що не опубліковала французька сторона.

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