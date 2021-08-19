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Путин и Макрона провели телефонный разговор: обсуждали также Украину

Путин и Макрона провели телефонный разговор: обсуждали также Украину

Киев  •  УНН

 • 26586 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в четверг ситуацию в Афганистане, отметив важность решения гуманитарных задач, также главы государств не обошли тему Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, пишет УНН.

Вопрос Афганистана

“Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов... С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, в ходе беседы Путина и Макрона была выражена “готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и Группы двадцати, содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности”.

Вопрос Украины

Путин в разговоре с Макроном “выразил обеспокоенность” в связи с сохраняющейся “напряженностью на юго-востоке Украины”.

“Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины”, — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Путин обратил внимание Макрона на якобы “деструктивные действия” Киева, “который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие минским соглашениям”.

Кроме того, президенты России и Франции решили подчеркнуть необходимость реализации всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — Минских соглашений 2015 года как “безальтернативной основы урегулирования”.

“В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Также президенты России и Франции обсудили вопросы, связанные с Нагорным Карабахом и проблематику иранской ядерной сделки.

Отметим, что свой релиз пока что не опубликовала французская сторона.

Украинские Национальные Новости

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