12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
путін розкрив чисельність російських військових на лінії бойового зіткнення

Київ • УНН

 • 630 перегляди

володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення в зоні "сво" перебуває 700 тисяч російських військових. Президент Зеленський наголосив, що Україна може примусити рф до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності.

путін розкрив чисельність російських військових на лінії бойового зіткнення

російський диктатор володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення у зоні "сво" перебувають 700 тисяч російських військових, передає УНН.

На лінії бойового зіткнення у зоні сво перебувають 700 тисяч бійців збройних сил росії 

- повідомив путін.

росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський16.09.25, 22:32

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може примусити росію до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності. Він наголосив, що світ може допомогти у цьому сильними санкціями.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна