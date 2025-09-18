путін розкрив чисельність російських військових на лінії бойового зіткнення

російський диктатор володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення у зоні "сво" перебувають 700 тисяч російських військових, передає УНН.

На лінії бойового зіткнення у зоні сво перебувають 700 тисяч бійців збройних сил росії - повідомив путін.

росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може примусити росію до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності. Він наголосив, що світ може допомогти у цьому сильними санкціями.