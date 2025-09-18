путін розкрив чисельність російських військових на лінії бойового зіткнення
Київ • УНН
володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення в зоні "сво" перебуває 700 тисяч російських військових. Президент Зеленський наголосив, що Україна може примусити рф до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності.
російський диктатор володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення у зоні "сво" перебувають 700 тисяч російських військових, передає УНН.
На лінії бойового зіткнення у зоні сво перебувають 700 тисяч бійців збройних сил росії
росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський16.09.25, 22:32 • 2674 перегляди
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може примусити росію до миру за умови достатньої сили армії та далекобійності. Він наголосив, що світ може допомогти у цьому сильними санкціями.