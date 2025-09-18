путин раскрыл численность российских военных на линии боевого соприкосновения

российский диктатор владимир путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "сво" находятся 700 тысяч российских военных, передает УНН.

россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принудить россию к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности. Он подчеркнул, что мир может помочь в этом сильными санкциями.