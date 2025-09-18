путин раскрыл численность российских военных на линии боевого соприкосновения
Киев • УНН
владимир путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "СВО" находится 700 тысяч российских военных. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина может принудить рф к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принудить россию к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности. Он подчеркнул, что мир может помочь в этом сильными санкциями.