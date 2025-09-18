$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 12043 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 20702 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14765 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 14503 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23755 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14757 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43813 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43286 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33203 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Об агентстве
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 20710 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 19759 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23760 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43817 просмотра
путин раскрыл численность российских военных на линии боевого соприкосновения

Киев • УНН

 • 440 просмотра

владимир путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "СВО" находится 700 тысяч российских военных. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина может принудить рф к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности.

путин раскрыл численность российских военных на линии боевого соприкосновения

российский диктатор владимир путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "сво" находятся 700 тысяч российских военных, передает УНН.

На линии боевого соприкосновения в зоне сво находятся 700 тысяч бойцов вооруженных сил россии

- сообщил путин.

россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский16.09.25, 22:32 • 2674 просмотра

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принудить россию к миру при условии достаточной силы армии и дальнобойности. Он подчеркнул, что мир может помочь в этом сильными санкциями.

Антонина Туманова

Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина