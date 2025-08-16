путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 11373 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 17432 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 22384 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 27190 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 29765 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 39056 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 196192 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 183832 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 139129 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 127736 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
35%
749мм
Популярнi новини
Трамп розмовляє із Зеленським та іншими лідерами - Білий дім16 серпня, 06:39 • 14097 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16 серпня, 06:49 • 44280 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 26017 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна16 серпня, 07:47 • 33842 перегляди
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 18219 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 286172 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 247349 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 252633 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 262834 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 343372 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 26150 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 27563 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 83988 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 153175 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 231711 перегляди
Актуальне
The Times
Дія (сервіс)
Будівництво
The New York Times
Поїзд

путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні

Київ • УНН

 • 764 перегляди

володимир путін заявив про бажання росії припинити бойові дії в Україні після саміту на Алясці. Він обговорив це питання з Дональдом Трампом, назвавши розмову відвертою та змістовною.

путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні

російський диктатор володимир путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф нібито скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання 

- заявив путін.

За його словами, на переговорах із Трампом була можливість "спокійно та детально викласти позицію росії щодо ситуації в Україні".

Диктатор також додав, що у ході переговорів із президентом США "сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії".

Розмова з Трампом була відвертою та змістовною, він наближає до потрібних рішень. росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні 

- резюмував путін.

Додамо

За даними росЗМІ, путін у суботу провів у кремлі нараду за підсумками російсько-американських переговорів.

Президент наголосив, що візит на Аляску був своєчасним та дуже корисним, він обговорив вирішення української кризи на справедливій основі.

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16.08.25, 17:32 • 4370 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна