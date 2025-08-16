путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні
Київ • УНН
володимир путін заявив про бажання росії припинити бойові дії в Україні після саміту на Алясці. Він обговорив це питання з Дональдом Трампом, назвавши розмову відвертою та змістовною.
російський диктатор володимир путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф нібито скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
росія скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання
За його словами, на переговорах із Трампом була можливість "спокійно та детально викласти позицію росії щодо ситуації в Україні".
Диктатор також додав, що у ході переговорів із президентом США "сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії".
Розмова з Трампом була відвертою та змістовною, він наближає до потрібних рішень. росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні
Додамо
За даними росЗМІ, путін у суботу провів у кремлі нараду за підсумками російсько-американських переговорів.
Президент наголосив, що візит на Аляску був своєчасним та дуже корисним, він обговорив вирішення української кризи на справедливій основі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.