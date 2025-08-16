путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні

російський диктатор володимир путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф нібито скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні, усунення першопричин кризи має бути покладено в основу врегулювання

За його словами, на переговорах із Трампом була можливість "спокійно та детально викласти позицію росії щодо ситуації в Україні".

Диктатор також додав, що у ході переговорів із президентом США "сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії".

Розмова з Трампом була відвертою та змістовною, він наближає до потрібних рішень. росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні