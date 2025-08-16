путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине

российский диктатор владимир путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф якобы скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования - заявил путин.

По его словам, на переговорах с Трампом была возможность "спокойно и детально изложить позицию россии по ситуации в Украине".

Диктатор также добавил, что в ходе переговоров с президентом США "стороны обсудили практически все направления взаимодействия".

Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям. россия с уважением относится к позиции администрации Трампа относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине - резюмировал путин.

Добавим

По данным росСМИ, путин в субботу провел в кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.

Президент подчеркнул, что визит на Аляску был своевременным и очень полезным, он обсудил решение украинского кризиса на справедливой основе.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.