путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине

13:32 • 11379 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 17447 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 22398 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 27205 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 29778 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 39065 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 196231 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 183852 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 139147 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 127753 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 14097 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 44280 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26017 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 33842 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 18220 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 286217 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 247386 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 252677 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 262875 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 343411 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26174 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 27568 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 153196 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 231729 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 167183 просмотра
путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине

Киев • УНН

 • 784 просмотра

владимир путин заявил о желании россии прекратить боевые действия в Украине после саммита на Аляске. Он обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом, назвав разговор откровенным и содержательным.

путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине

российский диктатор владимир путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф якобы скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине, устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования

- заявил путин.

По его словам, на переговорах с Трампом была возможность "спокойно и детально изложить позицию россии по ситуации в Украине".

Диктатор также добавил, что в ходе переговоров с президентом США "стороны обсудили практически все направления взаимодействия".

Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям. россия с уважением относится к позиции администрации Трампа относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине

- резюмировал путин.

По данным росСМИ, путин в субботу провел в кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.

Президент подчеркнул, что визит на Аляску был своевременным и очень полезным, он обсудил решение украинского кризиса на справедливой основе.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16.08.25, 17:32 • 4374 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

Владимир Путин
Аляска
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина