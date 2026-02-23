путін оголосив розвиток ядерних сил абсолютним пріоритетом рф під час звернення до "Дня захисника вітчизни"

російський диктатор заявив про намір посилити ядерну тріаду країни на тлі припинення дії останнього двостороннього пакту зі Сполученими Штатами щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У своєму відеозверненні очільник кремля наголосив, що модернізація арсеналу є ключовим інструментом для забезпечення глобального балансу сил та стратегічного стримування. Про це пише УНН.

кремль планує використовувати військовий досвід, накопичений протягом майже чотирьох років повномасштабного вторгнення в Україну, для вдосконалення всіх видів збройних сил. Пріоритетними напрямками визначено підвищення бойової готовності та мобільності військ для дій у найскладніших умовах.

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ

Розвиток ядерної тріади, яка гарантує безпеку Росії та забезпечує ефективне стратегічне стримування й баланс сил у світі, залишається абсолютним пріоритетом