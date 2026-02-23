путін оголосив розвиток ядерних сил абсолютним пріоритетом рф під час звернення до "Дня захисника вітчизни"
Київ • УНН
російський диктатор заявив про намір посилити ядерну тріаду країни на тлі припинення дії останнього двостороннього пакту зі Сполученими Штатами щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У своєму відеозверненні очільник кремля наголосив, що модернізація арсеналу є ключовим інструментом для забезпечення глобального балансу сил та стратегічного стримування. Про це пише УНН.
Деталі
кремль планує використовувати військовий досвід, накопичений протягом майже чотирьох років повномасштабного вторгнення в Україну, для вдосконалення всіх видів збройних сил. Пріоритетними напрямками визначено підвищення бойової готовності та мобільності військ для дій у найскладніших умовах.
Розвиток ядерної тріади, яка гарантує безпеку Росії та забезпечує ефективне стратегічне стримування й баланс сил у світі, залишається абсолютним пріоритетом
Ці заяви пролунали за два дні до четвертої річниці початку великої війни, яка спричинила масштабні руйнування та чисельні людські жертви, підкреслюючи подальший курс москви на мілітаризацію та ескалацію напруженості.
Після завершення терміну дії договору СНО-3 на початку лютого 2026 року росія та США офіційно більше не пов'язані зобов'язаннями щодо взаємного обмеження ядерних потенціалів. Попри офіційні запевнення москви про нібито "відповідальний" підхід до використання стратегічних можливостей, фактична відсутність механізмів контролю відкриває шлях до нової гонки озброєнь.
