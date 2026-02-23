Путин объявил развитие ядерных сил абсолютным приоритетом РФ во время обращения к "Дню защитника отечества"

российский диктатор заявил о намерении усилить ядерную триаду страны на фоне прекращения действия последнего двустороннего пакта с Соединенными Штатами по ограничению стратегических наступательных вооружений. В своем видеообращении глава кремля подчеркнул, что модернизация арсенала является ключевым инструментом для обеспечения глобального баланса сил и стратегического сдерживания. Об этом пишет УНН.

Детали

кремль планирует использовать военный опыт, накопленный в течение почти четырех лет полномасштабного вторжения в Украину, для совершенствования всех видов вооруженных сил. Приоритетными направлениями определены повышение боевой готовности и мобильности войск для действий в самых сложных условиях.

Развитие ядерной триады, которая гарантирует безопасность России и обеспечивает эффективное стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, остается абсолютным приоритетом – заявил путин в выступлении по случаю российского военного праздника.

Эти заявления прозвучали за два дня до четвертой годовщины начала большой войны, которая повлекла за собой масштабные разрушения и многочисленные человеческие жертвы, подчеркивая дальнейший курс москвы на милитаризацию и эскалацию напряженности.

После завершения срока действия договора СНВ-3 в начале февраля 2026 года россия и США официально больше не связаны обязательствами по взаимному ограничению ядерных потенциалов. Несмотря на официальные заверения москвы о якобы "ответственном" подходе к использованию стратегических возможностей, фактическое отсутствие механизмов контроля открывает путь к новой гонке вооружений.

