"Путін не розуміє розпливчастих загроз": Axios дізналося, про що Зеленський говорив з сенаторами США за зачиненими дверима

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В Axios наголошують, що зараз Сенат США працює над великим пакетом санкцій, щоб утримати Росію від нападу на Україну.

Демократи та республіканці, як вказано, єдині у своїй підтримці України, але розходяться у думках щодо того, що буде ефективнішим: запровадити санкції проти Росії зараз, щоб продемонструвати рішучість, або зберігати загрозу майбутніх санкцій, щоб продемонструвати високу ціну вторгнення.

Так, раніше адміністрація президента США Джо Байдена та європейські союзники попередили, що у разі вторгнення Росія зіткнеться з серйозними наслідками, але конкретні заходи, які могли б влаштувати всі сторони, поки що не визначені.

Американський сенатор Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин, раніше представив законопроект, названий ним “матір’ю всіх санкцій”, який набуде чинності, якщо президент Байден вирішить, що Росія посилила ескалацію щодо України. Його колега-республіканець, сенатор Джим Ріш, представив законопроект, який передбачає негайне збільшення військової підтримки України та санкції щодо газопроводу “Північний потік-2”.

Як зазначає Axios, законопроект від демократів зрештою надасть Байдену свободу дій у питанні про те, коли запроваджувати санкції, на що він уже має повноваження, а законопроект від республіканців змусить президента США діяти вже зараз.

За даними видання, Зеленський під час зустрічі висловив подяку семи сенаторам, які здійснили поїздку в Україну, за їхню двопартійну підтримку, але стверджував, що реальне стримування щодо Росії означало б введення негайних заходів, щоб дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що зі США не можна жартувати.

“Президент дуже чітко сказав: "Північний потік“ має бути підданий санкціям зараз. І будь-які можливі санкції щодо "Північного потоку“ або інші санкції не допоможуть, чи то політика чи закон”, — сказало Axios джерело, близьке до Зеленського.

Санкції, які зумовлені подальшою ескалацією, “у кращому разі нейтральні, а в гіршому — фактично заохочують Путіна”, додало джерело, стверджуючи, що, будучи сусідами, українці краще розуміють “російський менталітет”.

“Путін не розуміє таких розпливчастих загроз. Слова "якщо“ немає в його лексиконі. Є "так“ і є "ні”, — заявило джерело.

Водночас високопоставлений помічник з боку демократів відповів на послання Зеленського, сказавши Axios: “Якщо хтось і повинен розуміти небезпеку втручання в законодавчий процес іншої країни, то це має бути президент Зеленський”.

Інший високопоставлений помічник демократів сказав Axios, що загальний настрій зустрічі із Зеленським був позитивним і теплим, попри розбіжності щодо того, коли слід запроваджувати санкції.

“Політика адміністрації США спрямована на створення найжорсткішого пакету санкцій, який може бути введений у координації з європейськими союзниками, тому що, подобається нам це чи ні, європейці насправді мають сильнішу руку щодо санкцій, які можуть справді зашкодити Росії”, — сказав помічник.

Джерело, близьке до Зеленського, також підкреслило, що зустріч була позитивною, і український уряд цінує двопартійну підтримку.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі сказав журналістам на брифінгу в понеділок, що він повертається з Києва “абсолютно впевненим у тому, що Сенат може об’єднатися за набором перспективних санкцій проти Росії”. Республіканці, які брали участь у поїздці, підтримали цю думку.

Але якщо угода можлива, їм доведеться діяти швидко: у п’ятницю Сенат США піде на перерву до 21 лютого, і зараз російське вторгнення вже може розпочатися, зазначає видання.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський цього тижня провів зустріч із делегацією Конгресу США.

На зустрічі Зеленський зокрема заявив, що Росія продовжує паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях, що може стати приводом для ескалації.

До складу делегації Конгресу США увійшли: сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.