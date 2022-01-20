"Путин не понимает расплывчатых угроз": Axios узнало, о чем Зеленский говорил с сенаторами США за закрытыми дверями

Детали

В Axios подчеркивают, что в настоящее время Сенат США работает над крупным пакетом санкций, чтобы удержать Россию от нападения на Украину.

Демократы и республиканцы, как указано, едины в своей поддержке Украины, но расходятся во мнениях относительно того, что будет более эффективным: ввести санкции против России сейчас, чтобы продемонстрировать решимость, или сохранять угрозу будущих санкций, чтобы продемонстрировать высокую стоимость вторжения.

Так, ранее администрация президента США Джо Байдена и европейские союзники предупредили, что в случае вторжения Россия столкнется с серьезными последствиями, но конкретные меры, которые могли бы устроить все стороны, пока не определены.

Американский сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, ранеее представил законопроект, названный им “матерью всех санкций”, который вступит в силу, если президент Байден решит, что Россия усилила эскалацию в отношении Украины.

Его коллега-республиканец, сенатор Джим Риш, представил законопроект, который предполагает немедленное увеличение военной поддержки Украины и санкции в отношении газопровода “Северный поток-2”.

Как отмечает Axios, законопроект от демократов в конечном итоге предоставит Байдену свободу действий в вопросе о том, когда вводить санкции, на что у него уже есть полномочия, а законопроект от республиканцев заставит президента США действовать уже сейчас.

По данным издания, Зеленский во время встречи выразил благодарность семи сенаторам, совершившим поездку в Украину, за их двухпартийную поддержку, но утверждал, что реальное сдерживание в отношении России означало бы введение немедленных мер, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что с США нельзя шутить.

“Президент очень четко сказал: "Северный поток“ должен быть подвергнут санкциям сейчас. И любые возможные санкции в отношении "Северного потока“ или другие санкции не помогут, будь то политика или закон”, — сказал Axios источник, близкий к Зеленскому.

Санкции, которые обусловлены дальнейшей эскалацией, “в лучшем случае нейтральны, а в худшем — фактически поощряют Путина”, добавил источник, утверждая, что, будучи соседями, украинцы лучше понимают “российский менталитет”.

“Путин не понимает такого рода расплывчатых угроз. Слова "если“ нет в его лексиконе. Есть "да“ и есть "нет”, — заявил источник.

В то же время, высокопоставленный помощник со стороны демократов ответил на послание Зеленского, сказав Axios: “Если кто-то и должен понимать опасность вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это должен быть президент Зеленский”.

Другой высокопоставленный помощник демократов сказал Axios, что общий настрой встречи с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда следует вводить санкции.

“Политика администрации США направлена на создание самого жесткого пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, потому что, нравится нам это или нет, европейцы на самом деле имеют более сильную руку в отношении санкций, которые могут действительно навредить России”, — сказал помощник.

Источник, близкий к Зеленскому, также подчеркнул, что встреча была позитивной, и украинское правительство ценит двухпартийную поддержку.

Сенатор-демократ Крис Мерфи сказал журналистам на брифинге в понедельник, что он возвращается из Киева “совершенно уверенным в том, что Сенат может объединиться по набору перспективных сдерживающих санкций против России”. Республиканцы, участвовавшие в поездке, поддержали это мнение.

Но если соглашение возможно, им придется действовать быстро: в пятницу Сенат США уйдет на перерыв до 21 февраля, и в этот момент российское вторжение уже может начаться, отмечает издание.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе провел встречу с делегацией Конгресса США.

На встрече Зеленский в частности заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях, что может стать поводом для эскалации.

В состав делегации Конгресса США вошли: сенаторы Роберт Портман и Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.