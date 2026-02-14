путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський

російський диктатор володимир путін радиться більше із царем Петром та імператрицею Катериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя, путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

"путін не живе, як звичайні люди. Він не ходить по вулицях, ви не побачите його у кафе. Його онуки не ходять до звичайного дитячого садочка у їхньому рідному місті. Він не може уявити життя без влади, чи після влади. Нормальні речі його не цікавлять. путін радиться більше із царем Петром та імператрицею Катериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя. Чи можете ви уявити путіна без війни?" - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз увага путіна на Україні, і ніхто в Україні не вірить, що він коли-небудь відпустить наших людей.

Але він не відпустить інші європейські нації також, тому що він не може відпустити саму ідею війни. Він може бачити себе царем, але в реальності він раб війни - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети. Європа оплачує здатність України зупиняти балістичні удари.