uk
12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський

Київ • УНН

 12:18

Володимир Зеленський заявив, що володимир путін радиться з Петром та Катериною про територіальні здобутки. Президент зазначив, що путін вважає себе царем, але є рабом війни.

путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський

російський диктатор володимир путін радиться більше із царем Петром та імператрицею Катериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя, путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

"путін не живе, як звичайні люди. Він не ходить по вулицях, ви не побачите його у кафе. Його онуки не ходять до звичайного дитячого садочка у їхньому рідному місті. Він не може уявити життя без влади, чи після влади. Нормальні речі його не цікавлять. путін радиться більше із царем Петром та імператрицею Катериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя. Чи можете ви уявити путіна без війни?" - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз увага путіна на Україні, і ніхто в Україні не вірить, що він коли-небудь відпустить наших людей.

Але він не відпустить інші європейські нації також, тому що він не може відпустити саму ідею війни. Він може бачити себе царем, але в реальності він раб війни

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети. Європа оплачує здатність України зупиняти балістичні удари.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Україна