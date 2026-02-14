путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский

российский диктатор владимир путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных приобретениях, чем с любым живым человеком о реальной жизни, путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

"путин не живет, как обычные люди. Он не ходит по улицам, вы не увидите его в кафе. Его внуки не ходят в обычный детский сад в их родном городе. Он не может представить жизнь без власти, или после власти. Нормальные вещи его не интересуют. путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных приобретениях, чем с любым живым человеком о реальной жизни. Можете ли вы представить путина без войны?" - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас внимание путина на Украине, и никто в Украине не верит, что он когда-либо отпустит наших людей.

Но он не отпустит другие европейские нации также, потому что он не может отпустить саму идею войны. Он может видеть себя царем, но в реальности он раб войны - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты. Европа оплачивает способность Украины останавливать баллистические удары.