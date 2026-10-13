Публікувала фото позицій української ППО: СБУ затримала мешканку Києва
Київ • УНН
Працівниця клінінгової компанії передала фото столичної ППО Telegram-каналу та знайомим. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.
Кіберфахівці СБУ затримали в Києві жінку яка сфотографувала та поширила в інтернеті позиції української ППО. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
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За даними слідства, фігурантка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Телеграм-каналу та своїм знайомим. Згодом ці світлини "підхопили" кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву.
Затриманою виявилась працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції української ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Нещодавно СБУ затримала чотирьох підозрюваних у реєстрації та активації Starlink для росіян. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.