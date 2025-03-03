Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

У Баришівці на Київщині діє адаптивний клуб для ветеранів, де вони не лише можуть відновлюватися фізично та ментально, а й якісно проводити час із родинами і знайомитися з однодумцями.

Ветеран російсько-української війни Сергій Щербак систематично відвідує адаптивний клуб у Баришівці. Чоловік каже, що використовує всі можливості простору.

Займаюся на біговій доріжці, підіймаю гантелі, гирі та штанги. Після тренувань граю в дартс. Заняття допомагають підтримувати себе у формі, особливо після проблем з ногами та спиною через носіння бронежилета. Зараз я вже не уявляю день без тренувань. Тут можна отримати психологічне розвантаження та підтримати фізичну форму – розповідає Сергій.

До повномасштабного вторгнення він був директором школи. Коли ворог прийшов на рідну землю – вступив до 136-го батальйону територіальної оборони. Згодом боронив державу на Донеччині та Харківщині. Старший син Сергія повернувся до України з-за кордону та разом з батьком став на захист країни.

Адаптивний клуб у Баришівці – один із 15 переможців Всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні". На умовах співфінансування проєкт отримав грантову підтримку від Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України "Активні парки", а також Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч", Фонду імені Федора Шпига.

Директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз зауважив, що спорт є ефективним методом і фізичного, і ментального відновлення.

– Це ми зрозуміли, реалізовуючи комплексну програму підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч", коли побачили, як наші захисники, а також люди з інвалідністю відновлюють силу, витривалість і впевненість у собі, щоб розвиватися, спілкуватися та бути частиною спільноти. А ще надихаються, щоб рухатися вперед до перемоги!

Приміщення клубу в Баришівці, де раніше був басейн, залишалося занедбаним і тривалий час не використовувалося за призначенням. Проте завдяки залученню коштів з різних джерел, зокрема грантовому фінансуванню, тут провели сучасний ремонт і облаштували простір спеціалізованим обладнанням та тренажерами, адаптованими для людей з інвалідністю.

Клуб відвідують ветерани не лише з Баришівки, а й із сусідніх громад. Роботу підлаштували так, щоб кожен охочий міг прийти у зручний для нього час.

– Окрім силових тренажерів, тут є зона для відпочинку: аерохокей, настільний футбол, настільний теніс, дартс, шахи тощо. Сюди можна прийти всією родиною, поєднати спорт і спілкування, – пояснює тренер та фізичний реабілітолог Дмитро Семененко.

Ветеран Микола Ковтун, тренер з настільного тенісу в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі, також відвідує адаптивний клуб. Шлях Миколи у збройних силах розпочався 24 лютого 2022 року. Тоді він вступив до 136-го батальйону територіальної оборони. Разом з побратимами пройшов Куп'янськ, Лисичанськ, Ямпіль та інші гарячі точки.

– На мою думку, спорт особливо потрібен пораненим ветеранам і тим, хто має ампутації. Коли хлопці збираються разом – отримують необхідну підтримку, тому хотілося б бачити тут якомога більше людей, – додає ветеран.

Директор ДУ "Спорт для всіх" Андрій Ребрина наголосив на тому, що безбар’єрних просторів для ветеранів, людей з інвалідністю та їхніх сімей повинно ставати більше.

– Наше завдання – створювати умови для заняття фізичною активністю тим, хто повертається із зон бойових дій, хто отримав травми, але хоче продовжувати вести активний спосіб життя. Адаптивний клуб у Баришівці – це місце, де кожен знайде для себе той вид рухової активності, який приноситиме задоволення, а також зустріне однодумців на шляху до перемог, – коментує Андрій Ребрина.

Повернення військових завжди відбувається з поверненням в сімʼю, в родину, коло близьких і громаду, де вони живуть, переконана Марія Лемберг, директорка Фонду імені Федора Шпига.

– Єдине, що може продемонструвати вдячність суспільства – це доступ до послуг та інфраструктури, якими ветерани та ветеранки можуть користуватись в своїй громаді. Цінність вдячності нівелює, якщо вона виражається виключно в словах та на свята. Дуже конкретні дії в партнерстві з громадами, бізнесом та громадським сектором створюють матеріальний вимір цієї вдячності: ветеранські простори, реабілітаційні центри, адаптивні центри, зручні сервіси. У всіх, хто перебуває в тилу є досить небагато часу, щоб підготувати необхідну інфраструктуру до повернення військових і підтримки ветеранів та їх родин. Наявність та доступність таких адаптивних просторів можуть стати додатковим імпульсом для розбудови ветеранської спільноти України.

Додаткова інформація:

"Час діяти, Нестримні" – це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення в своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".

Проєкт реалізовується на території 13 областей України, а саме: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

Партнери проєкту: Благодійний фонд "МХП - Громаді" в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Фонд імені Федора Шпига, Державна установа "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України, Міністерство молоді та спорту України.

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.