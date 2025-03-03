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Психологическая разгрузка и поддержка физической формы: как в Барышевке Киевской области работает спортивный клуб для реабилитации ветеранов

Киев • УНН

 • 25391 просмотра

В Барышевке Киевской области заработал адаптивный клуб для ветеранов с тренажерами и зоной отдыха. Проект реализован при поддержке государственных и благотворительных организаций в рамках конкурса «Час діяти, Нестримні».

Психологическая разгрузка и поддержка физической формы: как в Барышевке Киевской области работает спортивный клуб для реабилитации ветеранов

В Барышевке Киевской области действует адаптивный клуб для ветеранов, где они не только могут восстанавливаться физически и ментально, но и качественно проводить время с семьями и знакомиться с единомышленниками.   

Ветеран российско-украинской войны Сергей Щербак систематически посещает адаптивный клуб в Барышевке. Мужчина говорит, что использует все возможности пространства.  

Занимаюсь на беговой дорожке, поднимаю гантели, гири и штанги. После тренировок играю в дартс. Занятия помогают поддерживать себя в форме, особенно после проблем с ногами и спиной из-за ношения бронежилета. Сейчас я уже не представляю день без тренировок. Здесь можно получить психологическую разгрузку и поддержать физическую форму

- рассказывает Сергей.    

До полномасштабного вторжения он был директором школы. Когда враг пришел на родную землю - вступил в 136-й батальон территориальной обороны. Впоследствии защищал государство в Донецкой и Харьковской областях. Старший сын Сергея вернулся в Украину из-за границы и вместе с отцом стал на защиту страны.  

Адаптивный клуб в Барышевке - один из 15 победителей Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Нестримні". На условиях софинансирования проект получил грантовую поддержку от Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всіх", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках  программы Президента Украины „Активні парки", а также Благотворительного фонда „МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции ветеранов „МХП Поруч", Фонда имени Федора Шпига.  

Директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз отметил, что спорт является эффективным методом и физического, и ментального восстановления. 

- Это мы поняли, реализуя комплексную программу поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч", когда увидели, как наши защитники, а также люди с инвалидностью восстанавливают силу, выносливость и уверенность в себе, чтобы развиваться, общаться и быть частью сообщества. А еще вдохновляются, чтобы двигаться вперед к победе!  

Помещение клуба в Барышевке, где раньше был бассейн, оставалось заброшенным и долгое время не использовалось по назначению. Однако благодаря привлечению средств из разных источников, в частности грантовому финансированию, здесь провели современный ремонт и обустроили пространство специализированным оборудованием и тренажерами, адаптированными для людей с инвалидностью.  

Клуб посещают ветераны не только из Барышевки, но и из соседних громад. Работу подстроили так, чтобы каждый желающий мог прийти в удобное для него время.   

- Кроме силовых тренажеров, здесь есть зона для отдыха: аэрохоккей, настольный футбол, настольный теннис, дартс, шахматы и тому подобное. Сюда можно прийти всей семьей, совместить спорт и общение, - объясняет тренер и физический реабилитолог Дмитрий Семененко.   

Ветеран Николай Ковтун, тренер по настольному теннису в местной детско-юношеской спортивной школе, также посещает адаптивный клуб. Путь Николая в вооруженных силах начался 24 февраля 2022 года. Тогда он вступил в 136-й батальон территориальной обороны. Вместе с побратимами прошел Купянск, Лисичанск, Ямполь и другие горячие точки.  

- По моему мнению, спорт особенно нужен раненым ветеранам и тем, кто имеет ампутации. Когда ребята собираются вместе - получают необходимую поддержку, поэтому хотелось бы видеть здесь как можно больше людей, - добавляет ветеран.  

Директор ГУ "Спорт для всіх" Андрей Ребрина отметил, что безбарьерных пространств для ветеранов, людей с инвалидностью и их семей должно становиться больше.   

- Наша задача - создавать условия для занятия физической активностью  тем, кто возвращается из зон боевых действий, кто получил травмы, но хочет продолжать вести активный образ жизни. Адаптивный клуб в Барышевке - это место, где каждый найдет для себя тот вид двигательной активности, который будет приносить удовольствие, а также встретит единомышленников на пути к победам, - комментирует Андрей Ребрина. 

Возвращение военных всегда происходит с возвращением в семью, в семью, круг близких и общество, где они живут, убеждена Мария Лемберг, директор Фонда имени Федора Шпига.

- Единственное, что может продемонстрировать благодарность общества - это доступ к услугам и инфраструктуре, которыми ветераны и ветеранки могут пользоваться в своей общине. Ценность благодарности нивелирует, если она выражается исключительно в словах и на праздники. Очень конкретные действия в партнерстве с общинами, бизнесом и общественным сектором создают материальное измерение этой благодарности: ветеранские пространства, реабилитационные центры, адаптивные центры, удобные сервисы. У всех, кто находится в тылу есть достаточно немного времени, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру к возвращению военных и поддержке ветеранов и их семей. Наличие и доступность таких адаптивных пространств могут стать дополнительным импульсом для развития ветеранского сообщества Украины.

Дополнительная информация:     

"Час діяти, Нестримні" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".    

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.   

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП - Громаді"  в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Фонд имени Федора Шпига, Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всіх" в  рамках проекта „Активні парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.  

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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