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Призупинення допомоги США ставить під загрозу розслідування російських воєнних злочинів в Україні - ЗМІ

Призупинення допомоги США ставить під загрозу розслідування російських воєнних злочинів в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42182 перегляди

Призупинення фінансування США вплине на розслідування воєнних злочинів рф в Україні. Під загрозою опинились шість проєктів на суму 89 млн доларів, включаючи збір доказів та допомогу жертвам.

Заморозка адміністрацією президента США Дональда Трампа іноземного фінансування вплине на притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля притягнути росію до відповідальності за ймовірні військові злочини в Україні.

Зазначається, що Україна порушила понад 140 тис. справ про воєнні злочини після вторгнення москви в лютому 2022 року, внаслідок якого загинули десятки тисяч людей.

"росія постійно заперечує військові злочини, скоєні її силами під час конфлікту. Міжнародні ініціативи, що фінансуються США, такі як Консультативна група з питань жорстоких злочинів в Україні, надали експертизу та нагляд українській владі. Західні партнери похвалили Київ за розслідування ймовірних злочинів, поки ще триває війна", - додає видання.

Також з документу про фінансування та скорочення США, з яким ознайомилося Reuters, випливає, що на кону стоять шість фінансованих США проектів Офісу генерального прокурора, які оцінюються в 89 млн доларів.

"Фінансування принаймні п'яти з цих проєктів уже заморожено. Проєкти працювали над різними питаннями: від збереження доказів із поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України", - пише видання.

Два з перерахованих проектів фінансувалися USAID, три - Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один - безпосередньо Державним департаментом. З цього фінансування 47 мільйонів доларів було безпосередньо виділено на притягнення до відповідальності за військові злочини, зазначено в документі.

Однак через призупинення виплат майже 40 експертів Міжнародної ініціативи з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету, ключового виконавця програми ACA, припинили роботу.

Крім того, одного з радників в Офісі генпрокурора відправили у відпустку, а проєкт допомоги жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, призупинено

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.

Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.

Павло Башинський

Павло Башинський

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