Призупинення допомоги США ставить під загрозу розслідування російських воєнних злочинів в Україні - ЗМІ

Заморозка адміністрацією президента США Дональда Трампа іноземного фінансування вплине на притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як пише видання, замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля притягнути росію до відповідальності за ймовірні військові злочини в Україні.

Зазначається, що Україна порушила понад 140 тис. справ про воєнні злочини після вторгнення москви в лютому 2022 року, внаслідок якого загинули десятки тисяч людей.

"росія постійно заперечує військові злочини, скоєні її силами під час конфлікту. Міжнародні ініціативи, що фінансуються США, такі як Консультативна група з питань жорстоких злочинів в Україні, надали експертизу та нагляд українській владі. Західні партнери похвалили Київ за розслідування ймовірних злочинів, поки ще триває війна", - додає видання.

Також з документу про фінансування та скорочення США, з яким ознайомилося Reuters, випливає, що на кону стоять шість фінансованих США проектів Офісу генерального прокурора, які оцінюються в 89 млн доларів.

"Фінансування принаймні п'яти з цих проєктів уже заморожено. Проєкти працювали над різними питаннями: від збереження доказів із поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України", - пише видання.

Два з перерахованих проектів фінансувалися USAID, три - Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один - безпосередньо Державним департаментом. З цього фінансування 47 мільйонів доларів було безпосередньо виділено на притягнення до відповідальності за військові злочини, зазначено в документі.

Однак через призупинення виплат майже 40 експертів Міжнародної ініціативи з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету, ключового виконавця програми ACA, припинили роботу.

Крім того, одного з радників в Офісі генпрокурора відправили у відпустку, а проєкт допомоги жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, призупинено

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.

Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.