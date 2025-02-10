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Приостановление помощи США ставит под угрозу расследование российских военных преступлений в Украине - СМИ

Приостановление помощи США ставит под угрозу расследование российских военных преступлений в Украине - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1046 просмотра

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Приостановление финансирования США повлияет на расследование военных преступлений РФ в Украине. Под угрозой оказались шесть проектов на сумму 89 млн долларов, включая сбор доказательств и помощь жертвам.

Заморозка администрацией президента США Дональда Трампа иностранного финансирования повлияет на привлечение россии к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, замораживание администрацией Трампа иностранного финансирования начало влиять на международные усилия привлечь Россию к ответственности за вероятные военные преступления в Украине.

Отмечается, что Украина возбудила более 140 тыс. дел о военных преступлениях после вторжения москвы в феврале 2022 года, в результате которого погибли десятки тысяч людей.

"Россия постоянно отрицает военные преступления, совершенные ее силами во время конфликта. Международные инициативы, финансируемые США, такие как Консультативная группа по вопросам жестоких преступлений в Украине, предоставили экспертизу и надзор украинской власти. Западные партнеры похвалили Киев за расследование возможных преступлений, пока еще идет война", - добавляет издание.

Также из документа о финансировании и сокращениях США, с которым ознакомилось Reuters, следует, что на кону стоят шесть финансируемых США проектов Офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 млн долларов.

"Финансирование по крайней мере пяти из этих проектов уже заморожено. Проекты работали над различными вопросами: от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы системы прокуратуры Украины", - пишет издание.

Два из перечисленных проектов финансировались USAID, три - Международным бюро по вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности и один - непосредственно Государственным департаментом. Из этого финансирования 47 миллионов долларов было непосредственно выделено на привлечение к ответственности за военные преступления, указано в документе.

Однако из-за приостановления выплат почти 40 экспертов Международной инициативы по уголовному правосудию Джорджтаунского университета, ключевого исполнителя программы ACA, прекратили работу.

Кроме того, одного из советников в Офисе генпрокурора отправили в отпуск, а проект помощи жертвам сексуального насилия, связанного с войной, приостановлен

Напомним

Администрация Трампа готовит масштабное сокращение штата USAID, оставив лишь 294 сотрудника из более чем 10 000. Решение угрожает глобальным программам гуманитарной помощи и борьбы с болезнями.

Федеральный судья США временно запретил администрации Трампа отправить 2200 сотрудников USAID в оплачиваемый отпуск. Суд принял сторону двух ассоциаций федеральных служащих, которые обжаловали решение о фактическом закрытии агентства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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