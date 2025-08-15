Привласнив 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військових: директору держсанаторію на Харківщині повідомили про підозру

$41.450.06
12:08 • 29127 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 29364 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 46909 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 33028 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 54593 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 32975 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 68591 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100403 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58008 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 204669 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу 15 серпня, 05:27
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості 15 серпня, 06:37
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів 15 серпня, 07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чію користь це рішення? 10:28
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN 11:58
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чію користь це рішення? 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів 15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей" 14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів 14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів 13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Привласнив 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військових: директору держсанаторію на Харківщині повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 180 перегляди

На Харківщині директор санаторію підозрюється у привласненні 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військовослужбовців. Він уклав фіктивні договори та не надав повноцінних реабілітаційних послуг.

Привласнив 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військових: директору держсанаторію на Харківщині повідомили про підозру

На Харківщині директор одного із державних санаторіїв ПРАТ Укрпрофоздоровниця підозрюється у привласненні 78,8 млн грн, виділених на реабілітацію дітей та військовослужбовців, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними прокурорів, у лютому 2023 року між санаторієм та Національної службою здоров’я України укладено договір Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій", зокрема, за пакетом № 53 "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах" загальною вартістю 122, 3 млн грн.

Як встановило слідство, для того щоб підписати цей договір, директор санаторію задекларував недостовірні відомості про відповідність усім вимогам НСЗУ для надання реабілітаційної допомоги.

Фактично в порушення галузевих стандартів із надання реабілітаційної допомоги за відсутності матеріально-технічної бази, медичного персоналу санаторій не міг надати обсяг послуг за Програмою медичних гарантій. Крім того, у закладі проігноровано більшість наказів МОЗ, відсутні затверджені клінічні протоколи, не розроблені положення про відділення, посадові обов’язки медичного персоналу тощо 

- йдеться у повідомленні.

Для того, щоб надати своїм діям правомірного характеру, директор працевлаштовував лікарів фізичної та реабілітаційної допомоги переважно "на папері", укладаючи фіктивні договори з субпідрядниками для надання послуг лабораторних досліджень, інструментальної діагностики. Все це унеможливлювало пацієнтам отримання повноцінної реабілітаційної допомоги та підривало довіру громадян до систему охорони здоров’я в цілому, додали прокурори.

Зʼясовано, що значна частина військовослужбовців були позбавлені можливості отримати якісну безоплатну реабілітацію. У кращому випадку тих, хто потребував кардіо-респіраторної, опорно-рухової, неврологічної, посттравматичної реабілітації лікували електрофорезом, грязями та мінеральними водами, що жодного стосунку до доказової реабілітації не мало.

За даними Офісу Генпрокурора, зазначені порушення підтверджені висновком Північно-східного офісу Держаудитслужби, висновком судово комісійної економічної експертизи. Загалом сума матеріальної шкоди державі сягає 78,8 млн грн.

За результатами проведених обшуків вилучено документацію, зокрема договори за 2024-2025 укладені з НСЗУ з аналогічними порушенням умов контрактування.

Сьогодні прокурори Офісу Генерального прокурора директору санаторію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України 

- йдеться у повідомленні.

Замість паліативної допомоги тяжкохворим - люксові авто: викрито злочинну схему за участю посадовців КМДА 21.03.25, 12:38

Антоніна Туманова

Здоров'яКримінал та НП
Дитина
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)