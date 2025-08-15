Присвоил 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военных: директору госсанатория на Харьковщине сообщили о подозрении

$41.450.06
12:08 • 34907 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 34973 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 55371 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 37476 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 62167 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 35245 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 69885 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 100947 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58325 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207887 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам

Эксклюзив

11:14
Эксклюзив
11:14 • 55344 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина

Эксклюзив

09:48
Эксклюзив
09:48 • 62146 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации

Эксклюзив

14 августа, 14:49
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207881 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Покровск
Белый дом
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39
Футбол
Поезд
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV

Присвоил 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военных: директору госсанатория на Харьковщине сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

На Харьковщине директор санатория подозревается в присвоении 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военнослужащих. Он заключил фиктивные договоры и не предоставил полноценных реабилитационных услуг.

Присвоил 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военных: директору госсанатория на Харьковщине сообщили о подозрении

В Харьковской области директор одного из государственных санаториев ЧАО "Укрпрофздравница" подозревается в присвоении 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военнослужащих, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным прокуроров, в феврале 2023 года между санаторием и Национальной службой здоровья Украины заключен договор "О медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий", в частности, по пакету № 53 "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" общей стоимостью 122,3 млн грн.

Как установило следствие, для того чтобы подписать этот договор, директор санатория задекларировал недостоверные сведения о соответствии всем требованиям НСЗУ для оказания реабилитационной помощи.

Фактически в нарушение отраслевых стандартов по оказанию реабилитационной помощи при отсутствии материально-технической базы, медицинского персонала санаторий не мог предоставить объем услуг по Программе медицинских гарантий. Кроме того, в учреждении проигнорировано большинство приказов Минздрава, отсутствуют утвержденные клинические протоколы, не разработаны положения об отделениях, должностные обязанности медицинского персонала и т.д.

- говорится в сообщении.

Для того чтобы придать своим действиям правомерный характер, директор трудоустраивал врачей физической и реабилитационной помощи преимущественно "на бумаге", заключая фиктивные договоры с субподрядчиками для оказания услуг лабораторных исследований, инструментальной диагностики. Все это делало невозможным для пациентов получение полноценной реабилитационной помощи и подрывало доверие граждан к системе здравоохранения в целом, добавили прокуроры.

Выяснено, что значительная часть военнослужащих были лишены возможности получить качественную бесплатную реабилитацию. В лучшем случае тех, кто нуждался в кардио-респираторной, опорно-двигательной, неврологической, посттравматической реабилитации, лечили электрофорезом, грязями и минеральными водами, что никакого отношения к доказательной реабилитации не имело.

По данным Офиса Генпрокурора, указанные нарушения подтверждены заключением Северо-восточного офиса Госаудитслужбы, заключением судебно-комиссионной экономической экспертизы. В общей сложности сумма материального ущерба государству достигает 78,8 млн грн.

По результатам проведенных обысков изъята документация, в частности договоры за 2024-2025 годы, заключенные с НСЗУ с аналогичными нарушениями условий контрактования.

Сегодня прокуроры Офиса Генерального прокурора директору санатория сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

