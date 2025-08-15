Присвоил 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военных: директору госсанатория на Харьковщине сообщили о подозрении
Киев • УНН
На Харьковщине директор санатория подозревается в присвоении 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военнослужащих. Он заключил фиктивные договоры и не предоставил полноценных реабилитационных услуг.
В Харьковской области директор одного из государственных санаториев ЧАО "Укрпрофздравница" подозревается в присвоении 78,8 млн грн, выделенных на реабилитацию детей и военнослужащих, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным прокуроров, в феврале 2023 года между санаторием и Национальной службой здоровья Украины заключен договор "О медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий", в частности, по пакету № 53 "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" общей стоимостью 122,3 млн грн.
Как установило следствие, для того чтобы подписать этот договор, директор санатория задекларировал недостоверные сведения о соответствии всем требованиям НСЗУ для оказания реабилитационной помощи.
Фактически в нарушение отраслевых стандартов по оказанию реабилитационной помощи при отсутствии материально-технической базы, медицинского персонала санаторий не мог предоставить объем услуг по Программе медицинских гарантий. Кроме того, в учреждении проигнорировано большинство приказов Минздрава, отсутствуют утвержденные клинические протоколы, не разработаны положения об отделениях, должностные обязанности медицинского персонала и т.д.
Для того чтобы придать своим действиям правомерный характер, директор трудоустраивал врачей физической и реабилитационной помощи преимущественно "на бумаге", заключая фиктивные договоры с субподрядчиками для оказания услуг лабораторных исследований, инструментальной диагностики. Все это делало невозможным для пациентов получение полноценной реабилитационной помощи и подрывало доверие граждан к системе здравоохранения в целом, добавили прокуроры.
Выяснено, что значительная часть военнослужащих были лишены возможности получить качественную бесплатную реабилитацию. В лучшем случае тех, кто нуждался в кардио-респираторной, опорно-двигательной, неврологической, посттравматической реабилитации, лечили электрофорезом, грязями и минеральными водами, что никакого отношения к доказательной реабилитации не имело.
По данным Офиса Генпрокурора, указанные нарушения подтверждены заключением Северо-восточного офиса Госаудитслужбы, заключением судебно-комиссионной экономической экспертизы. В общей сложности сумма материального ущерба государству достигает 78,8 млн грн.
По результатам проведенных обысков изъята документация, в частности договоры за 2024-2025 годы, заключенные с НСЗУ с аналогичными нарушениями условий контрактования.
Сегодня прокуроры Офиса Генерального прокурора директору санатория сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины
Вместо паллиативной помощи тяжелобольным – люксовые авто: разоблачена преступная схема с участием должностных лиц КГГА21.03.25, 12:38 • 26122 просмотра