Привласнення майже 4 млн грн на проєкті дитячої лікарні: судитимуть експосадовця ЛОДА та директора держпідприємства
Київ • УНН
Львівська прокуратура скерувала до суду справу щодо розкрадання майже 4 млн грн на будівництві дитячої лікарні. Колишній посадовець Львівської ОДА та директор держпідприємства обвинувачуються у привласненні коштів.
Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця Львівської ОДА та директора державного підприємства, яких підозрюють у привласненні майже 4 млн грн на будівництві нового корпусу дитячої лікарні у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора
Деталі
За даними слідства, у 2022 році державне підприємство мало розробити проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового корпусу дитячої лікарні.
Директор підприємства свідомо завищив вартість робіт та вніс недостовірні дані у кошториси, що призвело до безпідставного перерахування коштів на його користь.
Колишній посадовець Львівської ОДА, відповідальний за контроль виконання договору, підписав акти без проведення експертної перевірки, хоча знав про їх невідповідність. Це сприяло заволодінню державними коштами.
Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), директору держпідприємства - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)
Сума завданих державі збитків становить майже 4 млн грн. Обвинувальний акт уже направлено до суду для розгляду.
Нагадаємо
В Україні викрито схему заволодіння мільйонами бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам, посадовими особами закладів охорони здоров’я. Правоохоронці перевіряють причетність посадовців НСЗУ та МОЗ України до розкрадання коштів через внесення недостовірних відомостей.