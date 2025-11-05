ukenru
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об'єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Привласнення майже 4 млн грн на проєкті дитячої лікарні: судитимуть експосадовця ЛОДА та директора держпідприємства

Київ • УНН

Львівська прокуратура скерувала до суду справу щодо розкрадання майже 4 млн грн на будівництві дитячої лікарні. Колишній посадовець Львівської ОДА та директор держпідприємства обвинувачуються у привласненні коштів.

Привласнення майже 4 млн грн на проєкті дитячої лікарні: судитимуть експосадовця ЛОДА та директора держпідприємства

Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця Львівської ОДА та директора державного підприємства, яких підозрюють у привласненні майже 4 млн грн на будівництві нового корпусу дитячої лікарні у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Деталі

За даними слідства, у 2022 році державне підприємство мало розробити проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового корпусу дитячої лікарні.

Директор підприємства свідомо завищив вартість робіт та вніс недостовірні дані у кошториси, що призвело до безпідставного перерахування коштів на його користь.

Колишній посадовець Львівської ОДА, відповідальний за контроль виконання договору, підписав акти без проведення експертної перевірки, хоча знав про їх невідповідність. Це сприяло заволодінню державними коштами.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), директору держпідприємства - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)

- йдеться у дописі.

Сума завданих державі збитків становить майже 4 млн грн. Обвинувальний акт уже направлено до суду для розгляду.

Нагадаємо

В Україні викрито схему заволодіння мільйонами бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам, посадовими особами закладів охорони здоров’я. Правоохоронці перевіряють причетність посадовців НСЗУ та МОЗ України до розкрадання коштів через внесення недостовірних відомостей.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Львівська область
Україна