Присвоение почти 4 млн грн на проекте детской больницы: будут судить экс-чиновника ЛОГА и директора госпредприятия
Киев • УНН
Львовская прокуратура направила в суд дело о хищении почти 4 млн грн на строительстве детской больницы. Бывший чиновник Львовской ОГА и директор госпредприятия обвиняются в присвоении средств.
Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Львовской ОГА и директора государственного предприятия, которых подозревают в присвоении почти 4 млн грн на строительстве нового корпуса детской больницы во Львове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора
Детали
По данным следствия, в 2022 году государственное предприятие должно было разработать проектно-сметную документацию для строительства нового корпуса детской больницы.
Директор предприятия сознательно завысил стоимость работ и внес недостоверные данные в сметы, что привело к безосновательному перечислению средств в его пользу.
Бывший чиновник Львовской ОГА, ответственный за контроль выполнения договора, подписал акты без проведения экспертной проверки, хотя знал об их несоответствии. Это способствовало завладению государственными средствами.
Бывшему должностному лицу инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), директору госпредприятия - присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
Сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 4 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.
Напомним
В Украине разоблачена схема завладения миллионами бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам, должностными лицами учреждений здравоохранения. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц НСЗУ и Минздрава Украины к хищению средств путем внесения недостоверных сведений.