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Принцеса Кейт пропустить важливу військову церемонію, оскільки продовжує лікування від раку

Принцеса Кейт пропустить важливу військову церемонію, оскільки продовжує лікування від раку

Київ • УНН

 • 110099 перегляди

Принцеса Уельська Кетрін, у якої нещодавно був діагностований рак, пропустить захід Colonel's Review 8 червня в Лондоні, де вона зазвичай приймає парад в якості полковника ірландської гвардії.

Принцеса Уельська Кетрін поки що не повертатиметься до публічних обов'язків і пропустить захід Colonel's Review наступного місяця. Про це повідомив представник Кенсингтонського палацу, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Церемоніальний військовий захід Colonel's Review відбудеться 8 червня в Лондоні. Зазвичай Кейт, як полковник Ірландської гвардії, приймає салют. Однак цього року вона не візьме участі в оглядинах військ Замість неї салют прийматиме генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.

Перед цим Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз III візьме участь у заході Trooping the Colour 15 червня. Король інспектуватиме солдатів в кареті разом із королевою, а не верхи, як минулого року.

Монарх повернувся до виконання державних обов'язків минулого місяця після того, як у лютому стало відомо, що в нього діагностовано онкозахворювання.

У березні Кейт також повідомила, що у неї виявлено рак і вона проходить курс хіміотерапії. Відтоді принцеса не брала участі в публічних заходах, і поки незрозуміло, чи буде вона присутня на церемонії Trooping the Colour разом з іншими членами королівської сім'ї.

Нагадаємо

У січні стало відомо, що принцеса Уельська перенесла успішну операцію на черевній порожнині. З того часу вона прожовжує боротьбу із раком. Принц Уельський планує бути поряд із дружиною та їхніми дітьми протягом усього процесу відновлення. Він також відклав низку зобов’язань.

Принцеса Уельська з чоловіком відвідала фермерський ринок: з'явилося перше відео Кейт після Різдва19.03.24, 13:01 • 23238 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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