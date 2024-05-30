Принцеса Кейт пропустить важливу військову церемонію, оскільки продовжує лікування від раку
Київ • УНН
Принцеса Уельська Кетрін, у якої нещодавно був діагностований рак, пропустить захід Colonel's Review 8 червня в Лондоні, де вона зазвичай приймає парад в якості полковника ірландської гвардії.
Принцеса Уельська Кетрін поки що не повертатиметься до публічних обов'язків і пропустить захід Colonel's Review наступного місяця. Про це повідомив представник Кенсингтонського палацу, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Церемоніальний військовий захід Colonel's Review відбудеться 8 червня в Лондоні. Зазвичай Кейт, як полковник Ірландської гвардії, приймає салют. Однак цього року вона не візьме участі в оглядинах військ Замість неї салют прийматиме генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.
Перед цим Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз III візьме участь у заході Trooping the Colour 15 червня. Король інспектуватиме солдатів в кареті разом із королевою, а не верхи, як минулого року.
Монарх повернувся до виконання державних обов'язків минулого місяця після того, як у лютому стало відомо, що в нього діагностовано онкозахворювання.
У березні Кейт також повідомила, що у неї виявлено рак і вона проходить курс хіміотерапії. Відтоді принцеса не брала участі в публічних заходах, і поки незрозуміло, чи буде вона присутня на церемонії Trooping the Colour разом з іншими членами королівської сім'ї.
Нагадаємо
У січні стало відомо, що принцеса Уельська перенесла успішну операцію на черевній порожнині. З того часу вона прожовжує боротьбу із раком. Принц Уельський планує бути поряд із дружиною та їхніми дітьми протягом усього процесу відновлення. Він також відклав низку зобов’язань.
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