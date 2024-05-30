Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака

Принцесса Уэльская Кейт пока не будет возвращаться к публичным обязанностям и пропустит мероприятие Colonel's Review в следующем месяце. Об этом сообщил представитель Кенсингтонского дворца, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Церемониальное военное мероприятие Colonel'S Review состоится 8 июня в Лондоне. Обычно Кейт, как полковник Ирландской гвардии, принимает салют. Однако в этом году она не примет участия в смотринах войск вместо нее салют будет принимать генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.

Перед этим Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз III примет участие в мероприятии Trooping the Colour 15 июня. Король будет инспектировать солдат в карете вместе с королевой, а не верхом, как в прошлом году.

Монарх вернулся к исполнению государственных обязанностей в прошлом месяце после того, как в феврале стало известно, что у него диагностировано онкозаболевание.

В марте Кейт также сообщила, что у нее обнаружен рак и она проходит курс химиотерапии. С тех пор принцесса не участвовала в публичных мероприятиях, и пока неясно, будет ли она присутствовать на церемонии Trooping the Colour вместе с другими членами королевской семьи.

Напомним

В январе стало известно, что принцесса Уэльская перенесла успешную операцию на брюшной полости. с тех пор она продолжает бороться с раком. Принц Уэльский планирует быть рядом с женой и их детьми на протяжении всего процесса выздоровления. Он также отложил ряд обязательств.

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