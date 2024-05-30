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Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака
Принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно был диагностирован рак, пропустит мероприятие Colonel's Review 8 июня в Лондоне, где она обычно принимает парад в качестве полковника ирландской гвардии.
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб
На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank
Пользователи monobank жалуются не могут получить доступ к приложению и совершать транзакции из-за сбоя в работе.
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно
Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"
Благотворительная биржа "ДоброДій" вновь вошла в престижный рейтинг" ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины" за свою прозрачность, открытость и нацеленность на общественное благо.
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid
Объединенные Арабские Эмираты являются основным пунктом назначения африканского золота, большая часть которого переправляется нелегально.
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины
Новое предприятие, которое построили менее чем за год, сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чешская Республика пока не рассматривает возможность размещения своих военнослужащих в Украине, но уже оказывает значительную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине во время войны, в том числе принимает около 400 000 украинских беженцев.
Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ
Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.
рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины
Как сообщил спикер ОСУВ" Хортица " Назар Волошин, враг не оставляет попыток наращивать свою группировку войск на том направлении по линии – это Стрелеча - Липцы и как раз возле города Волчанск, путем переброски дополнительных бригад с других направлений и полигонов.