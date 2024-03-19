Принцесса Уэльская с мужем посетила фермерский рынок: появилось первое видео Кейт после Рождества

Британская пресса публикует первые кадры с Кейт Миддлтон, которая после Рождества не появлялась на публике. Как передает УНН, на кадрах, снятых очевидцами и обнародованных, в частности The Sun, можно увидеть, как Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посетила фермерский магазин недалеко от Виндзорского замка. Известно, что это ее любимое место для покупок.

Кейт выглядит здоровой и довольной, улыбается мужу. Оба несут пакеты, очевидно с продуктами, которые купили.

Издание напоминает, что принц Уильям в последние месяцы тоже стал появляться на публике реже, объясняя это необходимостью заботиться о жене. По меньшей мере один раз он отменил уже анонсированное участие в церемонии.

Напомним,

Известно, что в начале года принцесса Уэльская перенесла операцию в брюшной полости (ее детали не раскрывали) и отказалась от всех публичных мероприятий до полного восстановления.

Ожидается, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи, которая по григорианскому календарю в этом году отмечается 31 марта.

Длительное отсутствие Кэтрин на публике породило множество конспирологических теорий. Их еще больше подогрели события, связанные с публикацией ее официальной фотографии 10 марта. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

На следующий день Кэтрин извинилась за недоразумение, объяснив его собственными экспериментами как начинающего фотографа.

Принцессе Шарлотте - 8 лет: Кейт и Уильям опубликовали новое фото дочери