Стало відомо, чому принц Вільям і принцеса Кейт не відновили виконання королівських обов'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Принц і принцеса Уельські в останнє виконували королівські обов'язки наприкінці березня і досі не повернулись на роботу. ЗМІ з'ясували, що в школі де навчаються їх діти, канікули тривають довше і батьки проводять час з ними, пише УНН з посиланням на Нellomagazine.
Деталі
Востаннє Вільям виконував офіційні обов’язки 23 березня під час візиту до Польщі, коли зустрівся з групами українських біженців, яки оселилися у Варшаві. Принцеса Кейт востаннє була на роботі 21 березня, коли організувала установче засідання нової Робочої групи з питань раннього дитинства в Лондоні. Пара порадувала шанувальників, коли приєдналася до решти королівської сім’ї на традиційній Пасхальній недільній службі 9 квітня.
Але до цього вони зберігали малопомітність, відійшовши від центру уваги, щоб насолодитися канікулами зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. І тому, коли Великодні канікули закінчилися, більшість людей повернулися на роботу, а учні повернулися до школи, фанати занепокоїлися, чому пара досі не повертається до офіційних обов'язків.
На відміну від багатьох інших шкіл, у Ламбрук, де навчаються їх діти, все ще канікули. Літній семестр у приватній підготовчій школі розпочнеться лише 19 квітня, а це означає, що Вільям і Кейт ще мають час побути з Джорджем, Шарлоттою та маленьким Луї.
Доповнення
Шанувальники вже ведуть відлік до коронації короля Чарльза, коли сім’я Уельських опиниться в центрі уваги. Очікується, що троє братів і сестер візьмуть участь у коронаційній процесії від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Спочатку повідомлялося, що лише дев’ятирічний принц Джордж зіграє «значну» роль у цей день, але пізніше було підтверджено, що всі троє дітей принца та принцеси Уельських візьмуть участь у церемонії.
У нещодавньому повідомленні Кенсінгтонського палацу принца Джорджа оголосили пажем на коронації його діда. Очікується, що всі вісім пажів будуть одягнені в однакові червоні уніформи та стануть частиною процесії через неф Вестмінстерського абатства.
Церемонія 6 травня, як і раніше, буде просякнута стародавніми традиціями та прикрашена королівськими регаліями з Королівських коштовностей, але також матиме свої власні смайли, що відображають першу британську коронацію епохи соціальних мереж.
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