Стало відомо, чому принц Вільям і принцеса Кейт не відновили виконання королівських обов'язків

ukru
Ексклюзив
15:02 • 53878 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 88123 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 117815 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 260920 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 184756 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 174816 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 277707 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455820 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346726 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357568 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186782 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 153493 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 149001 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 108155 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60265 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 260977 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 277743 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 509580 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 643590 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 667227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50201 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60265 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 149001 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186782 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 207729 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Стало відомо, чому принц Вільям і принцеса Кейт не відновили виконання королівських обов'язків

Стало відомо, чому принц Вільям і принцеса Кейт не відновили виконання королівських обов'язків

Київ • УНН

 • 1975539 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Принц і принцеса Уельські в останнє виконували королівські обов'язки наприкінці березня і досі не повернулись на роботу. ЗМІ з'ясували, що в школі де навчаються їх діти, канікули тривають довше і батьки проводять час з ними, пише УНН з посиланням на Нellomagazine

Деталі

Востаннє Вільям виконував офіційні обов’язки 23 березня під час візиту до Польщі, коли зустрівся з групами українських біженців, яки оселилися у Варшаві. Принцеса Кейт востаннє була на роботі 21 березня, коли організувала установче засідання нової Робочої групи з питань раннього дитинства в Лондоні. Пара порадувала шанувальників, коли приєдналася до решти королівської сім’ї на традиційній Пасхальній недільній службі 9 квітня. 

Але до цього вони зберігали малопомітність, відійшовши від центру уваги, щоб насолодитися канікулами зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. І тому, коли Великодні канікули закінчилися, більшість людей повернулися на роботу, а учні повернулися до школи, фанати занепокоїлися, чому пара досі не повертається до офіційних обов'язків.

На відміну від багатьох інших шкіл, у Ламбрук, де навчаються їх діти, все ще канікули. Літній семестр у приватній підготовчій школі розпочнеться лише 19 квітня, а це означає, що Вільям і Кейт ще мають час побути з Джорджем, Шарлоттою та маленьким Луї.

Доповнення

Шанувальники вже ведуть відлік до коронації короля Чарльза, коли сім’я Уельських опиниться в центрі уваги. Очікується, що троє братів і сестер візьмуть участь у коронаційній процесії від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Спочатку повідомлялося, що лише дев’ятирічний принц Джордж зіграє «значну» роль у цей день, але пізніше було підтверджено, що всі троє дітей принца та принцеси Уельських візьмуть участь у церемонії.

У нещодавньому повідомленні Кенсінгтонського палацу принца Джорджа оголосили пажем на коронації його діда. Очікується, що всі вісім пажів будуть одягнені в однакові червоні уніформи та стануть частиною процесії через неф Вестмінстерського абатства.

Церемонія 6 травня, як і раніше, буде просякнута стародавніми традиціями та прикрашена королівськими регаліями з Королівських коштовностей, але також матиме свої власні смайли, що відображають першу британську коронацію епохи соціальних мереж.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лайонел Річі та Кеті Перрі зіграють на коронаційному шоу Чарльза III

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38