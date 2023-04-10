Коронація короля Чарльза: 3 корони, 2 карети і коротший маршрут

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Скромна церемонія 6 травня, як і раніше, буде просякнута стародавніми традиціями та прикрашена королівськими регаліями з Королівських коштовностей, але також матиме свої власні смайли, що відображають першу британську коронацію епохи соціальних мереж.

Порушуючи традицію, Чарльз і Камілла, королева-консорт, викотяться з Букінгемського палацу в запряженій кіньми чорній позолоченій кареті Diamond Jubilee, побудованій до 60-річчя Єлизавети. У ній є опалення, кондиціонер, електричні склопідйомники та система підвіски, яка забезпечить комфортнішу їзду, ніж апартаменти його матері під час її зведення на престол.

Маршрут довжиною 2 км трохи коротший, ніж той, яким Єлизавета добиралася до королівської церкви. Хода пройде через Адміралтейську арку повз Трафальгарську площу і статуї Карла I, монарха, обезголовленого в 1649 році та біля будівлі парламенту до прибуття на релігійну службу об 11 годині ранку.

Хоча Чарльз хоче показати, що монархія, як і раніше, актуальна в сучасній мультикультурній Британії, він сказав, що планує скоротити цей інститут. Очікується, що коронація відобразить це більш короткою і менш екстравагантною церемонією, ніж тригодинна служба, де Єлизавета II була зведена на престол.

Тим не менш, більшість безцінних коронаційних регалій, що використовувалися протягом століть, буде частиною коронації і Чарльза, і Камілли, у тому числі п'ять символічних мечів, два скіпетри і сапфірове кільце з рубіновим хрестом, інкрустованим діамантами.

Камілла, яка носитиме корону королеви Марії, триматиме спірний скіпетр зі слонової кістки. У Британії діє майже повна заборона торгівлі виробами зі слонової кістки, а принц Вільям, спадкоємець престолу, проводить кампанію проти незаконної торгівлі частинами тварин.

Під час урочистої церемонії, проведеної Джастіном Велбі, архієпископом Кентерберійським, Чарльз буде коронований як король з короною Святого Едуарда, центральним елементом коштовностей корони, які щороку бачать мільйони людей у лондонському Тауері.

Корона, яка послужила джерелом натхнення для коронаційних смайликів, має оправу із цільного золота вагою 2,2 кг, прикрашену рубінами, аметистами, сапфірами, гранатами, топазами та турмалінами. Її носила Єлизавета під час коронації, і вона була перероблена для її сина.

Наприкінці церемонії Чарльз одягне легшу Imperial State Crown, щоб повернутися до палацу.

На відміну від 8-кілометрового маршруту Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа Лондоном у 1953 році, Чарльз і Камілла повернуться тим самим шляхом, яким прийшли, але у 260-річній кареті, яка використовувалася на кожній коронації з часів Вільгельма IV у 1831.

Золота карета, яка важить 4000 кг і яку будуть тягнути вісім коней, відома своєю сумно відомою жорсткою їздою. Єлизавета назвала її "жахливою", королева Вікторія скаржилася на її "жахливі коливання", а Вільгельм IV, відомий як Король-моряк, сказав, що це було схоже на "знаходження на борту корабля, кинутого в бурхливе море".

Позолочена карета настільки важка, що може рухатися лише зі швидкістю пішохода. Це має дати більше часу людям на маршруті, щоб побачити нещодавно коронованих короля та королеву.