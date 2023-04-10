Коронация короля Карла: 3 короны, 2 кареты и более короткий маршрут

Детали

Скромная церемония 6 мая по-прежнему будет пропитана древними традициями и украшена королевскими регалиями из Королевских драгоценностей, но также будет иметь свои собственные смайлы, отражающие первую британскую коронацию эпохи социальных сетей.

Нарушая традицию, Карл и Камилла, королева-консорт, выкатятся из Букингемского дворца в запряженной лошадьми черной позолоченной карете Diamond Jubilee, построенной к 60-летию Елизаветы. В ней есть отопление, кондиционер, электрические стеклоподъемники и система подвески, которая обеспечит более комфортную езду, чем апартаменты его матери во время ее возведения на престол.

Маршрут длиной 2 км немного короче, чем тот, которым Елизавета добиралась до королевской церкви. Шествие пройдет через Адмиралтейскую арку мимо Трафальгарской площади и статуи Карла I, монарха, обезглавленного в 1649 году и возле здания парламента до прибытия на религиозную службу в 11 часов утра.

Хотя Карл хочет показать, что монархия по-прежнему актуальна в современной мультикультурной Британии, он сказал, что планирует сократить этот институт. Ожидается, что коронация отразит это более короткой и менее экстравагантной церемонией, чем трехчасовая служба, где Елизавета II была возведена на престол.

Тем не менее, большинство бесценных коронационных регалий, использовавшихся на протяжении веков, будет частью коронации и Карла, и Камиллы, в том числе пять символических мечей, два скипетра и сапфировое кольцо с рубиновым крестом, инкрустированным бриллиантами.

Камилла, которая будет носить корону королевы Марии, будет держать спорный скипетр из слоновой кости. В Британии действует почти полный запрет торговли изделиями из слоновой кости, а принц Уильям, наследник престола, проводит кампанию против незаконной торговли частями животных.

Во время торжественной церемонии, проводимой Джастином Уэлби, архиепископом Кентерберийским, Карл будет коронован как король с короной Святого Эдуарда, центральным элементом драгоценностей короны, которые каждый год видят миллионы людей в лондонском Тауэре.

Корона, которая послужила источником вдохновения для коронационных смайликов, имеет оправу из цельного золота весом 2,2 кг, украшенную рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами. Ее носила Елизавета во время коронации, и она была переделана для ее сына.

В конце церемонии Карл наденет более легкую Imperial State Crown, чтобы вернуться во дворец.

В отличие от 8-километрового маршрута Елизаветы и ее мужа принца Филиппа по Лондону в 1953 году, Чарльз и Камилла вернутся тем же путем, которым пришли, но в 260-летней карете, которая использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Золотая карета, которая весит 4000 кг и которую будут тянуть восемь лошадей, известна своей печально известной жесткой ездой. Елизавета назвала ее "ужасной", королева Виктория жаловалась на ее "ужасные колебания", а Вильгельм IV, известный как Король-моряк, сказал, что это было похоже на "нахождение на борту корабля, брошенного в бушующее море".

Позолоченная карета настолько тяжела, что может двигаться только со скоростью пешехода. Это должно дать больше времени людям на маршруте, чтобы увидеть недавно коронованных короля и королеву.