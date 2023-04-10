Коронация короля Карла: 3 короны, 2 кареты и более короткий маршрут

ukru
09:19 • 34290 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 71285 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 87849 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 113226 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 101024 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122601 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119245 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108359 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102319 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113261 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 84098 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103426 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112344 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 68794 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 81116 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188561 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 219107 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 159160 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165398 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201578 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 8657 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102280 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111177 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127416 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162626 просмотра
Актуальное
Коронация короля Карла: 3 короны, 2 кареты и более короткий маршрут

Коронация короля Карла: 3 короны, 2 кареты и более короткий маршрут

Киев • УНН

 • 1222596 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Король Карл III планирует совершить более короткую и плавную поездку в Вестминстерское аббатство для своей коронации, сокращая маршрут процессии, которым следовала его мать в 1953 году, поскольку он стремится к более скромному мероприятию, которое будет включать некоторые современные штрихи, заявил Букингемский дворец, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Скромная церемония 6 мая по-прежнему будет пропитана древними традициями и украшена королевскими регалиями из Королевских драгоценностей, но также будет иметь свои собственные смайлы, отражающие первую британскую коронацию эпохи социальных сетей.

Нарушая традицию, Карл и Камилла, королева-консорт, выкатятся из Букингемского дворца в запряженной лошадьми черной позолоченной карете Diamond Jubilee, построенной к 60-летию Елизаветы. В ней есть отопление, кондиционер, электрические стеклоподъемники и система подвески, которая обеспечит более комфортную езду, чем апартаменты его матери во время ее возведения на престол.

Маршрут длиной 2 км немного короче, чем тот, которым Елизавета добиралась до королевской церкви. Шествие пройдет через Адмиралтейскую арку мимо Трафальгарской площади и статуи Карла I, монарха, обезглавленного в 1649 году и возле здания парламента до прибытия на религиозную службу в 11 часов утра.

Хотя Карл хочет показать, что монархия по-прежнему актуальна в современной мультикультурной Британии, он сказал, что планирует сократить этот институт. Ожидается, что коронация отразит это более короткой и менее экстравагантной церемонией, чем трехчасовая служба, где Елизавета II была возведена на престол.

Тем не менее, большинство бесценных коронационных регалий, использовавшихся на протяжении веков, будет частью коронации и Карла, и Камиллы, в том числе пять символических мечей, два скипетра и сапфировое кольцо с рубиновым крестом, инкрустированным бриллиантами.

Камилла, которая будет носить корону королевы Марии, будет держать спорный скипетр из слоновой кости. В Британии действует почти полный запрет торговли изделиями из слоновой кости, а принц Уильям, наследник престола, проводит кампанию против незаконной торговли частями животных.

Во время торжественной церемонии, проводимой Джастином Уэлби, архиепископом Кентерберийским, Карл будет коронован как король с короной Святого Эдуарда, центральным элементом драгоценностей короны, которые каждый год видят миллионы людей в лондонском Тауэре.

Корона, которая послужила источником вдохновения для коронационных смайликов, имеет оправу из цельного золота весом 2,2 кг, украшенную рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами. Ее носила Елизавета во время коронации, и она была переделана для ее сына.

В конце церемонии Карл наденет более легкую Imperial State Crown, чтобы вернуться во дворец.

В отличие от 8-километрового маршрута Елизаветы и ее мужа принца Филиппа по Лондону в 1953 году, Чарльз и Камилла вернутся тем же путем, которым пришли, но в 260-летней карете, которая использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Золотая карета, которая весит 4000 кг и которую будут тянуть восемь лошадей, известна своей печально известной жесткой ездой. Елизавета назвала ее "ужасной", королева Виктория жаловалась на ее "ужасные колебания", а Вильгельм IV, известный как Король-моряк, сказал, что это было похоже на "нахождение на борту корабля, брошенного в бушующее море".

Позолоченная карета настолько тяжела, что может двигаться только со скоростью пешехода. Это должно дать больше времени людям на маршруте, чтобы увидеть недавно коронованных короля и королеву.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы