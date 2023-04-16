Лайонел Річі та Кеті Перрі зіграють на коронаційному шоу Чарльза III

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Телевізійний концерт коронації проведуть на території Віндзорського замку, на захід від Лондона, 7 травня - наступного дня після офіційної коронації Чарльза.

Директор з контенту ВВС Шарлотта Мур сказала, що коронація була «подією, яка буває раз на покоління», і назвала концертний склад «світового класу».

Але в недавніх повідомленнях говорилося, що ряд відомих зірок відмовилися від концерту, зокрема Адель, Елтон Джон, Гаррі Стайлс та Spice Girls. Подейкують, що вони відмовилися через збої у розкладі чи гастролях. Але газета Mail on Sunday повідомила, що співачка Кайлі Міноуг відмовилася з огляду на зростання республіканських настроїв у її рідній Австралії, де Чарльз також є королем.

Близько 20 000 представників громадськості та запрошених гостей візьмуть участь особисто, а пряма трансляція заходу також транслюватиметься на радіо та в Інтернеті.

Інші підтверджені виконавці у складі включають оперну зірку Брін Терфель, співачку та автора пісень Фрейю Райдінгс та композитора-продюсера Алексіс Френч.

Кеті Перрі, яка виступала на інавгурації президента США Джо Байдена у 2021 році, а також Take That та Лайонель Річі пов'язані з благодійними фондами Чарльза. Річі, якому 73 роки, всього на рік молодший за короля, сказав, що концерт стане «честю та святом».

Апатія

Незважаючи на те, що коронація стала першою з 1953 року і подією, яку більшість британців, які нині живуть, ніколи не бачили, суспільний інтерес, схоже, відсутній.

Спеціально до коронації викарбувано монети, виготовлено спеціальний порцеляновий посуд і навіть виготовлено емодзі у вигляді корони, щоб відзначити цю подію у Вестмінстерському абатстві.

Але опитування YouGov, у якому взяли участь понад 3000 осіб, опубліковане в п'ятницю, показало, що трохи більше третини (35%) «не дуже дбають» про цю подію. Трохи менш як третина (29%) заявили, що їм «все одно», причому апатія найбільш виражена серед молодших вікових груп.

Близько чверті (24%) всіх респондентів заявили, що їх це «добре» хвилює, і лише один із 10 осіб (дев'ять відсотків) сказав, що вони піклуються «дуже сильно».

Тим не менш, 46% британців сказали, що вони, ймовірно, будуть дивитися або брати участь в урочистостях, у тому числі вуличних вечірках та громадських обідах 8 травня, яке було оголошено державним святом.