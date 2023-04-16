Лайонел Річі та Кеті Перрі зіграють на коронаційному шоу Чарльза III

ukru
Ексклюзив
15:02 • 36686 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 64237 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 97968 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 225887 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167591 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165481 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 255701 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454225 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345594 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357184 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193001 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165524 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 136163 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127000 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 90314 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 225936 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255725 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 494920 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630290 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655397 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39728 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47833 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127000 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165524 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193001 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Лайонел Річі та Кеті Перрі зіграють на коронаційному шоу Чарльза III

Лайонел Річі та Кеті Перрі зіграють на коронаційному шоу Чарльза III

Київ • УНН

 • 839570 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Take That, Лайонел Річі, Кеті Перрі та Андреа Бочеллі будуть серед тих, хто виступить на концерті, присвяченому коронації короля Чарльза III, повідомила ВВС, передає УНН.

Деталі

Телевізійний концерт коронації проведуть на території Віндзорського замку, на захід від Лондона, 7 травня - наступного дня після офіційної коронації Чарльза.

Директор з контенту ВВС Шарлотта Мур сказала, що коронація була «подією, яка буває раз на покоління», і назвала концертний склад «світового класу».

Але в недавніх повідомленнях говорилося, що ряд відомих зірок відмовилися від концерту, зокрема Адель, Елтон Джон, Гаррі Стайлс та Spice Girls. Подейкують, що вони відмовилися через збої у розкладі чи гастролях. Але газета Mail on Sunday повідомила, що співачка Кайлі Міноуг відмовилася з огляду на зростання республіканських настроїв у її рідній Австралії, де Чарльз також є королем.

Близько 20 000 представників громадськості та запрошених гостей візьмуть участь особисто, а пряма трансляція заходу також транслюватиметься на радіо та в Інтернеті.

Інші підтверджені виконавці у складі включають оперну зірку Брін Терфель, співачку та автора пісень Фрейю Райдінгс та композитора-продюсера Алексіс Френч.

Кеті Перрі, яка виступала на інавгурації президента США Джо Байдена у 2021 році, а також Take That та Лайонель Річі пов'язані з благодійними фондами Чарльза. Річі, якому 73 роки, всього на рік молодший за короля, сказав, що концерт стане «честю та святом».

Апатія

Незважаючи на те, що коронація стала першою з 1953 року і подією, яку більшість британців, які нині живуть, ніколи не бачили, суспільний інтерес, схоже, відсутній.

Спеціально до коронації викарбувано монети, виготовлено спеціальний порцеляновий посуд і навіть виготовлено емодзі у вигляді корони, щоб відзначити цю подію у Вестмінстерському абатстві.

Але опитування YouGov, у якому взяли участь понад 3000 осіб, опубліковане в п'ятницю, показало, що трохи більше третини (35%) «не дуже дбають» про цю подію. Трохи менш як третина (29%) заявили, що їм «все одно», причому апатія найбільш виражена серед молодших вікових груп.

Близько чверті (24%) всіх респондентів заявили, що їх це «добре» хвилює, і лише один із 10 осіб (дев'ять відсотків) сказав, що вони піклуються «дуже сильно».

Тим не менш, 46% британців сказали, що вони, ймовірно, будуть дивитися або брати участь в урочистостях, у тому числі вуличних вечірках та громадських обідах 8 травня, яке було оголошено державним святом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52