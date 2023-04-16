Лайонел Ричи и Кэти Перри сыграют на коронационном шоу Карла III

Детали

Телевизионный концерт коронации проведут на территории Виндзорского замка, к западу от Лондона, 7 мая - на следующий день после официальной коронации Карла.

Директор по контенту ВВС Шарлотта Мур сказала, что коронация будет «событием, которое бывает раз в поколение», и назвала концертный состав «мирового класса».

Но в недавних сообщениях говорилось, что ряд известных звезд отказались от концерта, в частности Адель, Элтон Джон, Гарри Стайлс и Spice Girls. Поговаривают, что они отказались из-за сбоев в расписании или гастролях. Но газета Mail on Sunday сообщила, что певица Кайли Миноуг отказалась, учитывая рост республиканских настроений в ее родной Австралии, где Карл также является королем.

Около 20 000 представителей общественности и приглашенных гостей примут участие лично, а прямая трансляция мероприятия также будет транслироваться по радио и в Интернете.

Другие подтвержденные исполнители в составе включают оперную звезду Брин Терфель, певицу и автора песен Фрейю Райдингс и композитора-продюсера Алексис Френч.

Кэти Перри, которая выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в 2021 году, а также Take That и Лайонель Ричи связаны с благотворительными фондами Карла. Ричи, которому 73 года, всего на год моложе короля, сказал, что концерт станет «честью и праздником».

Апатия

Несмотря на то, что коронация стала первой с 1953 года и событием, которого большинство ныне живущих британцев никогда не видели, общественный интерес, похоже, отсутствует.

Специально к коронации отчеканены монеты, изготовлена специальная фарфоровая посуда и даже изготовлены эмодзи в виде короны, чтобы отметить это событие в Вестминстерском аббатстве.

Но опрос YouGov, в котором приняли участие более 3000 человек, опубликованный в пятницу, показал, что чуть более трети (35%) «не очень заботятся» об этом событии. Чуть менее трети (29%) заявили, что им «все равно», причем апатия наиболее выражена среди младших возрастных групп.

Около четверти (24%) всех респондентов заявили, что их это «хорошо» волнует, и лишь один из 10 человек (девять процентов) сказал, что они заботятся «очень сильно».

Тем не менее, 46% британцев сказали, что они, вероятно, будут смотреть или участвовать в торжествах, в том числе уличных вечеринках и общественных обедах 8 мая, которое было объявлено государственным праздником.