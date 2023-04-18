Стало известно, почему принц Уильям и принцесса Кейт не возобновили исполнение королевских обязанностей

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В последний раз Уильям исполнял официальные обязанности 23 марта во время визита в Польшу, когда встретился с группами украинских беженцев, которые поселились в Варшаве. Принцесса Кейт в последний раз была на работе 21 марта, когда организовала учредительное заседание новой Рабочей группы по раннему детству в Лондоне. Пара порадовала поклонников, когда присоединилась к остальной королевской семье на традиционной Пасхальной воскресной службе 9 апреля.

Но до этого они сохраняли малозаметность, отойдя от центра внимания, чтобы насладиться каникулами со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. И поэтому, когда Пасхальные каникулы закончились, большинство людей вернулись на работу, а ученики вернулись в школу, фанаты забеспокоились, почему пара до сих пор не возвращается к официальным обязанностям.

В отличие от многих других школ, в Ламбрук, где учатся их дети, все еще каникулы. Летний семестр в частной подготовительной школе начнется только 19 апреля, а это значит, что Уильям и Кейт еще есть время побыть с Джорджем, Шарлоттой и маленьким Луи.

Дополнение

Поклонники уже ведут отсчет до коронации короля Чарльза, когда семья Уэльских окажется в центре внимания. Ожидается, что трое братьев и сестер примут участие в коронационной процессии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца. Первоначально сообщалось, что только девятилетний принц Джордж сыграет "значительную" роль в этот день, но позже было подтверждено, что все трое детей принца и принцессы Уэльских примут участие в церемонии.

В недавнем сообщении Кенсингтонского дворца принца Джорджа объявили пажом на коронации его деда. Ожидается, что все восемь пажей будут одеты в одинаковые красные униформы и станут частью процессии через неф Вестминстерского аббатства.

Скромная церемония 6 мая по-прежнему будет проникнута древними традициями и украшена королевскими регалиями из Королевских драгоценностей, но также будет иметь свои собственные смайлы, отражающие первую британскую коронацию эпохи социальных сетей.

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