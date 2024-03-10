Британська принцеса Кейт опублікувала перше фото після операції
Київ • УНН
Британська принцеса Кейт, після відновлення після операції на животі, поділилася фотографією зі своїми трьома дітьми, подякувавши громадськості за підтримку і привітавши з Днем матері.
Кейт, британська принцеса Уельська, у неділю подякувала громадськості за підтримку у своєму першому публічному зверненні після операції на черевній порожнині, опублікувавши фотографію, на якій вона зображена з трьома дітьми. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
На фотографії, яку зробив її чоловік – спадкоємець престолу принц Вільям, зображена 42-річна Кейт, яка посміхається та добре виглядає в оточенні принців Джорджа та Луї та принцеси Шарлотти.
Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Вітаю всіх із Днем матері
Контекст
У неділю, 10 березня, у Британії відзначають День матері. Фотографія була зроблена на початку цього тижня у Віндзорі, де живе сім'я, повідомили в офісі Кенсінгтонського палацу.
У січні Кейт провела два тижні в лікарні після операції. Відтоді вона не з’являлася на публіці, і Кенсінгтонський палац заявив, що вона навряд чи повернеться до офіційних обов’язків до Великодня.
Британські королівські особи зазвичай не розголошують подробиці хвороб, вважаючи всі медичні проблеми приватними. Але довга відсутність принцеси викликала хвилювання про її здоров'я.
Принцесі Шарлотті - 8 років: Кейт та Вільям опублікували нове фото доньки02.05.23, 10:26 • 1158831 перегляд