Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Кейт, британская принцесса Уэльская, в воскресенье поблагодарила общественность за поддержку в своем первом публичном обращении после операции на брюшной полости, опубликовав фотографию, на которой она изображена с тремя детьми. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

На фотографии, которую сделал ее муж - наследник престола принц Уильям, изображена 42-летняя Кейт, которая улыбается и хорошо выглядит в окружении принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев. Поздравляю всех с Днем матери написала Кейт.

Контекст

В воскресенье, 10 марта, в Британии отмечают День матери. Фотография была сделана в начале этой недели в Виндзоре, где живет семья, сообщили в офисе Кенсингтонского дворца.

В январе Кейт провела две недели в больнице после операции. С тех пор она не появлялась на публике, и Кенсингтонский дворец заявил, что она вряд ли вернется к официальным обязанностям до Пасхи.

Британские королевские особы обычно не разглашают подробности болезней, считая все медицинские проблемы частными. Но долгое отсутствие принцессы вызвало волнения о ее здоровье.

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