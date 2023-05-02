Принцесі Шарлотті - 8 років: Кейт та Вільям опублікували нове фото доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З нагоди Дня народження дочки принцеса та принц Уельські, Кейт та Вільям, опублікували святкове фото дитини на сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Вітаємо принцесу Шарлотту з Днем народження! 8 завтра", - підписали світлину щасливі батьки.
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Прицеса Шарлотта - єдина дочка принца та принцеси Уельських. Цього року тиждень Дня народження Шарлотти буде насиченим через коронацію короля Чарльза ІІІ.
Нагадаємо
Як повідомив Букінгемський палац у понеділок, понад 2200 осіб відвідають коронацію британського короля Чарльза, у тому числі міжнародні представники із 203 країн, а також громадські та благодійні працівники.
Wishing Princess Charlotte a very happy birthday! 8 tomorrow
The Princess pic.twitter.com/0N8Aaxl8s9