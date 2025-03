Принцесі Шарлотті - 8 років: Кейт та Вільям опублікували нове фото доньки

Цитата

"Вітаємо принцесу Шарлотту з Днем народження! 8 завтра", - підписали світлину щасливі батьки.

Довідково

Прицеса Шарлотта - єдина дочка принца та принцеси Уельських. Цього року тиждень Дня народження Шарлотти буде насиченим через коронацію короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо

Як повідомив Букінгемський палац у понеділок, понад 2200 осіб відвідають коронацію британського короля Чарльза, у тому числі міжнародні представники із 203 країн, а також громадські та благодійні працівники.

