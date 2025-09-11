Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю НАБУ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 4372 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 10084 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 9784 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 10700 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 12661 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 12878 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 18672 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 41032 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45000 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 100757 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25 • 4954 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 18253 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 18477 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 14521 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 14406 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 14448 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 41032 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 100757 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 90761 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 69496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Михайло Федоров
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 14448 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 14557 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 28512 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 93059 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 84016 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю НАБУ

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Печерський райсуд Києва відсторонив заступника керівника підрозділу детективів НАБУ від посади. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави 2,9 млн гривень за внесення недостовірних відомостей до декларації.

Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю НАБУ

Печерський районний суд міста Києва відсторонив підозрюваного заступника керівника підрозділу детективів НАБУ, якому було повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації, від займаної посади та обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора, відсторонив підозрюваного заступника керівника підрозділу детективів НАБУ від займаної посади у звʼязку з наявними корупційними ризиками та обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень 

- йдеться в повідомленні.

У ході слідства встановлено, що працівник НАБУ незаконно збагатився та витратив вказані кошти на придбання нерухомості на підставних осіб.

Слідство триває.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, який приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Київ