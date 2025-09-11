Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю НАБУ
Київ • УНН
Печерський райсуд Києва відсторонив заступника керівника підрозділу детективів НАБУ від посади. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави 2,9 млн гривень за внесення недостовірних відомостей до декларації.
У ході слідства встановлено, що працівник НАБУ незаконно збагатився та витратив вказані кошти на придбання нерухомості на підставних осіб.
Слідство триває.
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, який приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень.