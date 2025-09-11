$41.210.09
Скрыл квартиру на сумму более 4,3 млн гривен: суд избрал меру пресечения должностному лицу НАБУ

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Печерский райсуд Киева отстранил заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ от должности. Ему избрана мера пресечения в виде залога 2,9 млн гривен за внесение недостоверных сведений в декларацию.

Скрыл квартиру на сумму более 4,3 млн гривен: суд избрал меру пресечения должностному лицу НАБУ

Печерский районный суд города Киева отстранил подозреваемого заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ, которому было сообщено о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию, от занимаемой должности и избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора, отстранил подозреваемого заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ от занимаемой должности в связи с имеющимися коррупционными рисками и избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен 

- говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что сотрудник НАБУ незаконно обогатился и потратил указанные средства на приобретение недвижимости на подставных лиц.

Следствие продолжается.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, который скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев