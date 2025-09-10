Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: повідомлено про підозру посадовцю НАБУ
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозру заступнику керівника підрозділу детективів НАБУ за внесення недостовірних відомостей до декларації. Він приховав придбання квартири за 98,5 тис. доларів, оформивши її на іншу особу.
Офіс генерального прокурора повідомив про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, який приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
Деталі
Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України за внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації
За даними слідства, було встановлено, що у 2023 році працівник НАБУ спільно зі своєю дружиною придбали квартиру в одному із обласних центрів на заході України за 98,5 тис. доларів. Факт надбання квартири, у якій його сім’я почала проживати на постійній основі, правоохоронець приховав, оформивши житло на іншу особу.
Поряд із цим, щоб не відображати майно у щорічній декларації як власне, підозрюваний уклав зі своєю знайомою договір його оренди. Таким чином, указаний працівник НАБУ вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, що відрізняються від достовірних, на суму понад 4,3 млн. гривень. На цей час правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Нагадаємо
