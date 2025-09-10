Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: повідомлено про підозру посадовцю НАБУ

$41.120.13
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
08:33 • 12970 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 13800 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 20784 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 16869 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 43248 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 86345 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 73103 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
9 вересня, 15:59 • 83113 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34645 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
08:33 • 12949 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранцяVideo9 вересня, 16:51
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Джон Гілі
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: повідомлено про підозру посадовцю НАБУ

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Прокурори повідомили про підозру заступнику керівника підрозділу детективів НАБУ за внесення недостовірних відомостей до декларації. Він приховав придбання квартири за 98,5 тис. доларів, оформивши її на іншу особу.

Приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень: повідомлено про підозру посадовцю НАБУ

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, який приховав квартиру за понад 4,3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

Деталі 

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України за внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації

- йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, було встановлено, що у 2023 році працівник НАБУ спільно зі своєю дружиною придбали квартиру в одному із обласних центрів на заході України за 98,5 тис. доларів. Факт надбання квартири, у якій його сім’я почала проживати на постійній основі, правоохоронець приховав, оформивши житло на іншу особу.

Поряд із цим, щоб не відображати майно у щорічній декларації як власне, підозрюваний уклав зі своєю знайомою договір його оренди. Таким чином, указаний працівник НАБУ вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, що відрізняються від достовірних, на суму понад 4,3 млн. гривень. На цей час правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

- додали в ОГП.

Нагадаємо

У межах досудового розслідування кримінального провадження про підозру у держзраді співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", продовжується перевірка його причетності до агентурної мережі рф. За даними правоохоронців, співробітник НАБУ підозрюється у здійсненні понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України