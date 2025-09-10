Скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен: сообщено о подозрении должностному лицу НАБУ
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении заместителю руководителя подразделения детективов НАБУ за внесение недостоверных сведений в декларацию. Он скрыл приобретение квартиры за 98,5 тыс. долларов, оформив ее на другое лицо.
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, который скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
Детали
Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию
По данным следствия, было установлено, что в 2023 году сотрудник НАБУ совместно со своей женой приобрели квартиру в одном из областных центров на западе Украины за 98,5 тыс. долларов. Факт приобретения квартиры, в которой его семья начала проживать на постоянной основе, правоохранитель скрыл, оформив жилье на другое лицо.
Наряду с этим, чтобы не отражать имущество в ежегодной декларации как собственное, подозреваемый заключил со своей знакомой договор его аренды. Таким образом, указанный сотрудник НАБУ внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2023 год, отличающиеся от достоверных, на сумму более 4,3 млн. гривен. В настоящее время правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
Напомним
В рамках досудебного расследования уголовного производства о подозрении в госизмене сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", продолжается проверка его причастности к агентурной сети рф. По данным правоохранителей, сотрудник НАБУ подозревается в осуществлении более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.