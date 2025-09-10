Скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен: сообщено о подозрении должностному лицу НАБУ

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10:41 • 1496 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 12914 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 16586 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15537 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22587 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18011 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44265 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88168 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74014 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83525 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 24535 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 51668 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый05:17 • 15973 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 21928 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 14649 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 1492 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 5876 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 12904 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 16575 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 88164 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 57877 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 53288 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 50523 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 119421 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 74517 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен: сообщено о подозрении должностному лицу НАБУ

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении заместителю руководителя подразделения детективов НАБУ за внесение недостоверных сведений в декларацию. Он скрыл приобретение квартиры за 98,5 тыс. долларов, оформив ее на другое лицо.

Скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен: сообщено о подозрении должностному лицу НАБУ

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, который скрыл квартиру стоимостью более 4,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Детали 

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию

- говорится в сообщении. 

По данным следствия, было установлено, что в 2023 году сотрудник НАБУ совместно со своей женой приобрели квартиру в одном из областных центров на западе Украины за 98,5 тыс. долларов. Факт приобретения квартиры, в которой его семья начала проживать на постоянной основе, правоохранитель скрыл, оформив жилье на другое лицо.

Наряду с этим, чтобы не отражать имущество в ежегодной декларации как собственное, подозреваемый заключил со своей знакомой договор его аренды. Таким образом, указанный сотрудник НАБУ внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2023 год, отличающиеся от достоверных, на сумму более 4,3 млн. гривен. В настоящее время правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

- добавили в ОГП.

Напомним

В рамках досудебного расследования уголовного производства о подозрении в госизмене сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", продолжается проверка его причастности к агентурной сети рф. По данным правоохранителей, сотрудник НАБУ подозревается в осуществлении более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины