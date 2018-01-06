Проєвропейські політики в Молдові поки не думають про імпічмент проросійського президента - депутат

Депутат Демократичної партії Молдови Серджіу Сирбу, який підготував всі звернення в КС вважає, що дії Ігоря Додона порушують Конституцію Республіки Молдова і це - реальні підстави почати процедуру імпічменту, однак імпічмент - процедура тривала і може мати для країни непередбачувані наслідки. Сирбу впевнений, конфлікт між гілками влади вдається вирішити конституційним шляхом. Про те, як в Молдові можуть "розгойдати човен", чи чекає Ігоря Додона кримінальна відповідальність і скільки ще раз поставлять президента на паузу - в інтерв'ю УНН.

- Президента Молдови Конституційний суд втретє обмежив в його функціях. Ви були автором цих звернень. В Україні поширена думка, що через конфлікти між урядом і президентурою в Молдові - криза. Чи так це на Ваш погляд?

- Я був автором звернення до Конституційного суду, я просив цей захід тимчасового призупинення від імені парламенту. Насправді, я думаю, що, як такого політичного кризи у нас ще немає. З юридичної точки зору, сьогодні ми спостерігаємо якийсь інституційний і конституційний конфлікт між гілками влади. Є конфлікт, так, але це не криза. Тобто немає безвихідної ситуації і, звичайно ж це процедура, коли Конституційний суд може в разі відмови президента виконувати деякі свої обов'язки, може тимчасово їх призупинити і призначити тимчасово виконуючого обов'язки президента в особі спікера або прем'єр-міністра, який міг би замість президента толі призначити міністра, чи то промульгировать деяких законів. Цей юридичний вихід нам дозволяє уникнути серйознішої кризи політичного і повного блокування роботи виконавчої влади. Тому, я б назвав це інституційним конфліктом, але є юридичний вихід і ми можемо його уникнути. Те, що відносини між президентом і парламентською більшістю не самі доброзичливі і так зрозуміло. Навіть якщо в будь-якій країні президент може бути не згоден з урядом, з парламентом, але він все одно зобов'язаний виконувати свої конституційні повноваження. На жаль, наш президент вирішив піти на загострення ситуації і вже дійшло до того, що вже не дотримуються деякі імперативні норми самої Конституції.

- Які?

- Ну, він врозріз Конституції, врозріз (рішенням - ред.) Конституційного суду відмовився вдруге призначити міністрів, він відмовився промульгировать закон (про протистояння іноземної пропаганди - ред.), Хоча і Конституція, і рішення Конституційного суду його зобов'язують. За такі порушення, наша Конституція передбачає і початок процедури імпічменту президента. Тобто, всі підстави для імпічменту президента вже є. Правда, процедура імпічменту, вона дуже складна. Потрібно 2/3 голосів, тому поки дійде до імпічменту, - це довго і невідомо чи вдасться саме через те, що необхідно 2/3 голосів парламенту. Але, до цього, щоб вирішити ситуацію по міністрах, наприклад, або по прийнятим законам Конституційний суд вирішує цей конфлікт шляхом тимчасової передачі повноважень від президента до спікера (або прем'єр-міністру - ред.).

- На цей раз мова йде про Закон про боротьбу з пропагандою, хто його в підсумку підпише?

- Швидше за все пан Канду (Адріан Канду, спікер парламенту РМ - ред.) Вже на наступному тижні промольгурует закон про антипропаганді.

- Ви згадали про імпічмент - це все ж інша процедура, але, мабуть, такі настрій в парламенті починають з'являтися, якщо ви про це говорите? Наскільки взагалі можливо, що ви відкриєте це питання?

- Зрозуміло, що про імпічмент вже давно говориться, партія "лібералів", наприклад, часто про це вже говорять. Але, сама процедура ще не була розпочата офіційно. Процедура, насправді, досить складна. Справа в тому, що ця процедура не зовсім нам вигідна, тому, що імпічмент - спочатку йде призупинення (повноважень) президента 2/3 (голосів депутатів), а потім, протягом 30 днів, потрібно провести референдум про відставку президента. І, якщо не пройде референдум, то швидше за все, президент залишиться у виграші. Тому, процедура імпічменту не завжди може бути вигідна, а може навіть і ускладнити ситуацію.

- Тобто політичні наслідки можуть бути непередбачувані?

- Так, політичні наслідки можуть бути не дуже для нас хороші.

- "Для нас", Ви маєте на увазі правлячу коаліцію або всіх, так званих, "проєвропейці" в Молдові?

- Думаю, для всіх, тому, що референдум, який може теоретично провалитися - це і гроші "на вітер" і "манна небесна". На даний момент я думаю, щоб його (Ігоря Додона - ред.) Усунути, щоб взяти деякі його повноваження на себе (на прем'єр-міністра або голови парламенту, згідно з рішенням КС - ред.), В принципі, досить для нас. Так, що ні, поки не йдеться про імпічмент. В принципі, якщо ми будемо йти за такою процедурою, то неможливо ніяке інше блокування з його боку. Правляча більшість зможе вільно просувати в життя програму уряду, закони можуть бути промульгірованни, перестановки в уряді і інші питання. Тому, нам в цьому контексті, президент вже не перешкода, навіть, якщо він знаходиться в опозиції до більшості з уряду. Поки що найважливіше уникнути політичного, соціального кризи і, щоб ті реформи, які були розпочаті, ми змогли далі просувати. Будь-яка інша процедура - це загострення політичної кризи, а нам це не вигідно, у нас передвиборний рік, багато соціальних, економічних реформ. Так що на сьогоднішній день у нас є рішення всіх цих питань, виходячи з прецедентів, які вже були.

- Ви ж не можете кожен раз йти таким шляхом - в кожному питанні обмежувати президента в його повноваженнях, це вже третій випадок і, можливо, що в подальшому, як-то цей механізм перетворитися або буде мати якийсь тривалий ефект?

- Я не виключаю, що нам доведеться вдаватися знову до тієї виняткової процедурі, але, природно, ми б теж не хотіли кожен раз звертатися до такого механізму. А які є інші варіанти? Є варіант - ініціювати зміни до Конституції трохи поміняти розстановку сил між президентом, урядом і парламентом, але це процес дуже довгий. Я не думаю, що ми можемо до виборів це реалізувати. Конституційний суд вже вдруге просить, щоб ми змінили кримінальний кодекс, щоб чітко вказати в кримінальному кодексі відповідальність за грубе і усвідомлене порушення Конституції і рішення Конституційного суду?

- З боку президента мається на увазі?

- Не тільки. З боку різних чиновників. Якщо є грубе з зловживання посадовими особами повноваженнями і відмова виконувати Конституцію і рішення КС, щоб за це була кримінальна відповідальність. Такі пропозиції є. Рішення з цього приводу поки що у нас немає. Треба буде уважно розглянути це питання, виходячи з міжнародної практики - це делікатне питання. Тут може вибухнути більш серйозну кризу і тут мова вже йде не про волю парламенту, а є правоохоронні органи, які теж повинні бути залучені. Але, ми поки не розглядаємо рішення в такому ось руслі. Ми сподіваємося, що ці прецеденти, які були, вони послужать деяким уроком - для нашого президента і він більше не допустить такої, я б навіть сказав, принизливій ситуації, коли його припиняють на посаді.

- Ну, мабуть, Ви сподівалися і в перший раз - коли була історія з призначенням міністра оборони, потім ще одна історія з призначенням, тепер ось знову обмеження повноважень через закон по боротьбі з пропагандою. Дуже цікаво, що Ви говорите, що КС просить вас внести такі правки. Чому Ви говорите, що наявність такої відповідальності в Кримінальному кодексі - це принизлива ситуація для Додона? Адже це просто новий вид відповідальності або Ви не хочете провокувати Додона і погіршувати ситуацію?

- По-перше, взагалі питання кримінальної відповідальності делікатне в принципі. Ми насправді почали інший процес - декриміналізація Кримінального кодексу. Ми навпаки хочемо, щоб багато злочину не каралися так строго, особливо, якщо мова йде про економічні злочини. Навіщо відразу всіх садити в тюрму - серйозне тюремне покарання має бути, коли йдеться про рецидив, вчинення діянь, які насправді небезпечні для суспільства, для життя, для здоров'я людини. Тому, коли ми маємо трохи інший концепт в зміні Кримінального кодексу, то зараз тільки заради однієї людини або пари людина криміналізувати, додавати нові статті до Кримінального кодексу - тут потрібно дуже уважно дивитися. Тим більше, тут і наслідки можуть бути різні - і політичний, і соціальний криза. Так, є сили, які цього хочуть розгойдати ситуацію, і ми повинні бути уважні, все уважно розглядати. Для нас є достатньо підстав, щоб ми вирішили ці конфлікти конституційними шляхами.

- Про які "силах" Ви говорите?

- Ну є радикальні, як і справа, так зліва. Ми не виключаємо, що є сили, які хочуть дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові і довести невдоволення в суспільстві. Ми це все розуміємо. Якщо розхитати човен під назвою "Молдова" з усіх боків, то наслідки можуть бути не дуже хороші тому, що у нас суспільство є роз'єднаним, у нас "50 на 50" - ну трохи більше зараз проєвропейських настроїв, але залишилася ще радикалізація в суспільстві. Тому такі гострі рішення можуть дестабілізувати і привести до конфлікту. У нас є проблема Придністров'я, у нас є Гагаузія (територія Молдови з особливим статусом автономії - ред.) - теж там настрої різні. Тому, будь-які розсудливі політики розуміють, що потрібно бути дуже уважним, коли мова йде про такі нюанси. Я думаю, що в Україні є досвід сумні - ми це бачимо. Ми розуміємо, що є велика частина суспільства, яка має інші погляди і ми повинні діяти акуратно, щоб це не було якоюсь "розбиранням" або спеціальним тиском на президента або опозицію. Тим більше, що і міжнародне суспільство уважно за всім дивиться. Так, що є такі сили, так. Але, ми постараємося всіх втихомирити, і щоб в Молдові залишався світ. У нас два роки економічне зростання, ситуація стабілізувалася, тому нам зараз ніякої дестабілізації не треба. Намагаємося, якщо є конфлікт - вирішити мирно конституційним шляхом без залучення інших сил, які можуть цьому перешкодити. Це моє особисте бачення.

- Яке Ваше особисте бачення на очікувані парламентські вибори?

- Буде дуже складний рік, складні вибори. Звичайно, у частині опозиції буде серйозну вагу, серйозний результат. Але, ми вважаємо себе однією з найсильніших партій, працюємо дуже багато на територіях. Ми сподіваємося, що після виборів проєвропейські партії зможуть утримати європейський вектор Молдови і продовжити реформи, над якими ми зараз працюємо.