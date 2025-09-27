Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білоруса
Київ • УНН
Нацгвардія взяла в полон громадянина білорусі, який воював за росію, обравши війну замість в'язниці. Він провоював три дні та добровільно здався, висловивши готовність перейти на бік України.
У Національній гвардії заявили про взяття у полон громадянина білорусі, який вже готовий перейти на бік України, передає УНН.
Рідкісний екземпляр серед полонених ворогів – громадянин білорусі. Кілька років він жив у росії, де нещодавно опинився перед вибором: в’язниця або війна. Обрав друге, підписав контракт і на початку вересня опинився в Україні
За даними Нацгвардії, полонений провоював лише три дні. Пройшов лісосмугами повз сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади "Спартан".
У полоні білорус запевнив, що готовий перейти на бік України, але попросив приховати обличчя — хвилюється за рідних у білорусі
