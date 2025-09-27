Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белоруса
Киев • УНН
Нацгвардия взяла в плен гражданина беларуси, который воевал за россию, выбрав войну вместо тюрьмы. Он провоевал три дня и добровольно сдался, выразив готовность перейти на сторону Украины.
В Национальной гвардии заявили о взятии в плен гражданина беларуси, который уже готов перейти на сторону Украины, передает УНН.
Редкий экземпляр среди пленных врагов – гражданин беларуси. Несколько лет он жил в россии, где недавно оказался перед выбором: тюрьма или война. Выбрал второе, подписал контракт и в начале сентября оказался в Украине
По данным Нацгвардии, пленный провоевал всего три дня. Прошел по лесополосам мимо сотен тел российских штурмовиков и в конце концов добровольно сдался гвардейцам бригады "Спартан".
В плену белорус заверил, что готов перейти на сторону Украины, но попросил скрыть лицо — волнуется за родных в беларуси
