Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белоруса

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

Нацгвардия взяла в плен гражданина беларуси, который воевал за россию, выбрав войну вместо тюрьмы. Он провоевал три дня и добровольно сдался, выразив готовность перейти на сторону Украины.

Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белоруса

В Национальной гвардии заявили о взятии в плен гражданина беларуси, который уже готов перейти на сторону Украины, передает УНН.

Редкий экземпляр среди пленных врагов – гражданин беларуси. Несколько лет он жил в россии, где недавно оказался перед выбором: тюрьма или война. Выбрал второе, подписал контракт и в начале сентября оказался в Украине

- говорится в сообщении.

По данным Нацгвардии, пленный провоевал всего три дня. Прошел по лесополосам мимо сотен тел российских штурмовиков и в конце концов добровольно сдался гвардейцам бригады "Спартан".

В плену белорус заверил, что готов перейти на сторону Украины, но попросил скрыть лицо — волнуется за родных в беларуси

- сообщили в Нацгвардии.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ27.09.25, 07:43 • 3178 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Беларусь
Национальная гвардия Украины
Украина