Проводив примусову "мобілізацію": оголошено підозру керівнику "військкомату лнр" у Станиці Луганській

Служба безпеки України повідомила про підозру у воєнних злочинах "воєнкому "лнр", який проводив примусову "мобілізацію" до зс рф. Чоловіків відправляли на "м’ясні штурми" проти ЗСУ.

Передає УНН із посиланням на Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Мешканець Луганська перейшов на бік рф у 2014 році. Працював у низці "військових комісаріатів лнр". У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, фігурант організував мобілізацію чоловіків призовного віку.

- повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ.

Після нетривалого навчання їх відправляли на "м’ясні штурми" проти Сил оборони України на сході країни

Наразі ворожий поплічник очолює "військовий комісаріат" у Станиці Луганській.

Він продовжує приховану "мобілізацію" та бере участь у пропагандистських заходах у навчальних закладах, агітуючи неповнолітніх учнів до служби в окупаційних військах