Проводив примусову "мобілізацію": оголошено підозру керівнику "військкомату лнр" у Станиці Луганській
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру "воєнкому лнр", який з 2014 року співпрацює з окупантами. Він організував примусову мобілізацію чоловіків, яких відправляли на "м'ясні штурми" проти ЗСУ.
Служба безпеки України повідомила про підозру у воєнних злочинах "воєнкому "лнр", який проводив примусову "мобілізацію" до зс рф. Чоловіків відправляли на "м’ясні штурми" проти ЗСУ.
Передає УНН із посиланням на Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Деталі
Мешканець Луганська перейшов на бік рф у 2014 році. Працював у низці "військових комісаріатів лнр". У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, фігурант організував мобілізацію чоловіків призовного віку.
Після нетривалого навчання їх відправляли на "м’ясні штурми" проти Сил оборони України на сході країни
Наразі ворожий поплічник очолює "військовий комісаріат" у Станиці Луганській.
Він продовжує приховану "мобілізацію" та бере участь у пропагандистських заходах у навчальних закладах, агітуючи неповнолітніх учнів до служби в окупаційних військах
СБУ повідомила "воєнкому" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Триває досудове розслідування.
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