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Проводил принудительную "мобилизацию": объявлено подозрение руководителю "военкомата лнр" в Станице Луганской

Киев • УНН

 • 638 просмотра

СБУ сообщила о подозрении "военкому лнр", который с 2014 года сотрудничает с оккупантами. Он организовал принудительную мобилизацию мужчин, которых отправляли на "мясные штурмы" против ВСУ.

Проводил принудительную "мобилизацию": объявлено подозрение руководителю "военкомата лнр" в Станице Луганской

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в военных преступлениях "военкому "ЛНР", который проводил принудительную "мобилизацию" в ВС РФ. Мужчин отправляли на "мясные штурмы" против ВСУ.

Передает УНН со ссылкой на Пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Детали

Житель Луганска перешел на сторону РФ в 2014 году. Работал в ряде "военных комиссариатов ЛНР". В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, фигурант организовал мобилизацию мужчин призывного возраста.

После непродолжительного обучения их отправляли на "мясные штурмы" против Сил обороны Украины на востоке страны

- сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - г. Краматорск.

Сейчас вражеский пособник возглавляет "военный комиссариат" в Станице Луганской.

Он продолжает скрытую "мобилизацию" и участвует в пропагандистских мероприятиях в учебных заведениях, агитируя несовершеннолетних учащихся к службе в оккупационных войсках

СБУ сообщила "военкому" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжается досудебное расследование.

Напомним

По информации ЦНС, враг ввел на ВОТ Украины возможность внеочередного зачисления детей в военные учебные заведения России без каких-либо экзаменов.

Ранее УНН передавал, что на оккупированной Россией части Луганской области враг массово раздает повестки.

Бизнесмену-беглецу Сергею Курченко и ряду российских высокопоставленных лиц сообщили о подозрении за присвоение украинских предприятий на оккупированных территориях.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Луганск
Краматорск
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