Проводил принудительную "мобилизацию": объявлено подозрение руководителю "военкомата лнр" в Станице Луганской
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении "военкому лнр", который с 2014 года сотрудничает с оккупантами. Он организовал принудительную мобилизацию мужчин, которых отправляли на "мясные штурмы" против ВСУ.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в военных преступлениях "военкому "ЛНР", который проводил принудительную "мобилизацию" в ВС РФ. Мужчин отправляли на "мясные штурмы" против ВСУ.
Передает УНН со ссылкой на Пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Детали
Житель Луганска перешел на сторону РФ в 2014 году. Работал в ряде "военных комиссариатов ЛНР". В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, фигурант организовал мобилизацию мужчин призывного возраста.
После непродолжительного обучения их отправляли на "мясные штурмы" против Сил обороны Украины на востоке страны
Сейчас вражеский пособник возглавляет "военный комиссариат" в Станице Луганской.
Он продолжает скрытую "мобилизацию" и участвует в пропагандистских мероприятиях в учебных заведениях, агитируя несовершеннолетних учащихся к службе в оккупационных войсках
СБУ сообщила "военкому" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжается досудебное расследование.
Напомним
По информации ЦНС, враг ввел на ВОТ Украины возможность внеочередного зачисления детей в военные учебные заведения России без каких-либо экзаменов.
Ранее УНН передавал, что на оккупированной Россией части Луганской области враг массово раздает повестки.
Бизнесмену-беглецу Сергею Курченко и ряду российских высокопоставленных лиц сообщили о подозрении за присвоение украинских предприятий на оккупированных территориях.