"Привласнили" українські підприємства на ТОТ: Курченку та іншим російським ділкам повідомили заочну підозру

Бізнесмену-втікачу Сергію Курченку та низці високопосадовців з рф, які організували масштабне "привласнення" українських підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомили про підозру. З 2017 по 2021 рік злочинна група незаконно експлуатувала шахти й заводи, вивезла продукції на понад 55 млрд гривень і постачала її до рф та третіх країн. Усім фігурантам інкримінують воєнні злочини, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків. Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси - зазначено у дописі.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що "отримано понад 1 млн файлів, які розкрили злочинну схему і причетних до її організації та реалізації осіб. Cеред отриманих документів – сканкопії митних декларацій із пакетами додатків до них щодо вивезення вугільної та іншої продукції з тимчасово окупованих територій України до рф, відповідні договори, а також електронне листування фігурантів, яке дає детальне уявлення про етапи реалізації протиправних дій, вклад співучасників, залучені підприємства, маршрути вивезення, отримувачів і т.п."

Як вказано, отримувачами вказаної продукції стали щонайменше 441 компаній з РФ, а також 31 компанії інших країн світу, зокрема: Республіки Польщі, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Грузія, Республіки Таджикистан, Республіки Грузія, Республіки Білорусь.

Разом з цим, встановлено що на вивезену з тимчасово окупованої території України продукцію та сировину на території РФ виготовлялися "чисті" документи, де вказувалося, що державою походження є РФ, що дозволяло вільний їх продаж (без потенційно можливих негативних економічних наслідків, через продаж-купівлю вугілля видобутого, а продукції виготовленої, на тимчасового окупованих територіях України). Враховуючи, що вказані дії вчинялися під час та з використанням триваючого міжнародного збройного конфлікту, про що достеменно було відомо співучасникам, а також те, що указані дії заборонені міжнародним гуманітарним правом, вказана протиправна діяльність є воєнним злочином - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Слідчі СБУ з'ясували, що за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

вугільної продукції - на понад 6 млрд грн;

металопродукції на 47,3 млрд грн;

коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала "привласнення" підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять:

заступник міністра економічного розвитку рф Назаров С.М.;

начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку рф Павлов В.О;

інші громадяни рф та України, які перейшли на бік ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років - повідомили в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

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Що ще відомо?

В Офісі Генпрокурора додали, що аналіз отриманої за результатами слідчих дій інформації, об’єм якої складає понад 2,5 ТБ, тривав понад два з половиною роки.

Для можливості роботи із вказаною кількістю, об’ємом інформації та видами файлів, фахівцями ДКІБ СБ України створено спеціальний софт який дозволив систематизувати документи та встановити масштаби розграбування .

За результатами проведених на цьому тижні на території України обшуків у осіб, які також можуть бути причетними до вказаних злочинів, вилучено цифрові носії інформації на яких наявна бухгалтерська документація, яка також підтверджує зазначену злочинну діяльність. Наразі здійснюється її перевірка з метою встановлення інших причетних осіб та буде надана відповідна кримінально-правова оцінка.