Захисту Курченка відмовили в оскарженні санкцій: законність блокування активів підтверджено - Мін'юст

Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку суд відмовив у задоволенні позову. Законність застосування до нього санкції у вигляді блокування активів залишається у силі.

Передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

Рішенням суду першої інстанції, яке тепер підтверджено апеляційним судом, було відмовлено Сергію Курченку в задоволенні позову, що підтвердило законність Указу Президента України.

Судове провадження стосувалося оскарження Курченком Указу Президента, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), щодо застосування до нього санкції у вигляді блокування активів строком на 10 років.

Угорщина намагається вивести російських олігархів з-під санкцій: хто в списку

Підставою для цього стали, зокрема, дії, що становлять реальні або потенційні загрози національній безпеці України, а також причетність до сприяння терористичній діяльності, в тому числі після повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 13 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову Курченка у справі № 990/36/23. Таким чином законність Указу Президента України від 12.10.2022 № 694/2022, яким до Курченка були застосовані персональні санкції - було підтверджено.

ЄС продовжив санкції проти оточення Януковича, список скоротився до трьох осіб - ЗМІ