Захисту Курченка відмовили в оскарженні санкцій: законність блокування активів підтверджено - Мін'юст
Київ • УНН
Апеляційний суд підтвердив законність указу президента про санкції проти олігарха Сергія Курченка. Блокування активів на 10 років залишається в силі через загрози нацбезпеці та сприяння тероризму.
Олігарху, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку суд відмовив у задоволенні позову. Законність застосування до нього санкції у вигляді блокування активів залишається у силі.
Передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
Рішенням суду першої інстанції, яке тепер підтверджено апеляційним судом, було відмовлено Сергію Курченку в задоволенні позову, що підтвердило законність Указу Президента України.
Судове провадження стосувалося оскарження Курченком Указу Президента, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), щодо застосування до нього санкції у вигляді блокування активів строком на 10 років.
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Підставою для цього стали, зокрема, дії, що становлять реальні або потенційні загрози національній безпеці України, а також причетність до сприяння терористичній діяльності, в тому числі після повномасштабного вторгнення рф на територію України.
Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 13 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову Курченка у справі № 990/36/23. Таким чином законність Указу Президента України від 12.10.2022 № 694/2022, яким до Курченка були застосовані персональні санкції - було підтверджено.
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