Угорщина намагається вивести російських олігархів з-під санкцій: хто в списку

Угорщина погрожує заблокувати продовження європейських санкцій проти росії, вимагаючи виключити з них низку впливових росіян, серед яких олігархи Михайло Фрідман і Алішер Усманов, а також міністр спорту Дмитро Дегтярьов. Про це дізнались журналісти російської служби Радіо Свобода "Системи", передає УНН.

Інформацію про вимоги Угорщини підтверджують також чиновники Євросоюзу, знайомі з обговоренням цього питання в Брюсселі, і високопосадовий джерело RFE/RL у дипломатичних колах, яке поділилося з нами іменами угорських протеже - йдеться у повідомленні.

Кого хочуть виключити з чорного списку ЄС:

- Алішер Усманов — один із найбагатших бізнесменів росії.

Під санкціями ЄС з 28 лютого 2022 року, де зазначено, що він "прокремлівський олігарх" та "приближений до володимира путіна", який "покривав бізнесові справи путіна".

- Гульбахор Ісмаїлова — сестра Усманова, ймовірно, володіє частиною його закордонних активів. Потрапила під санкції 8 квітня 2022 року.

- Михайло Фрідман — співзасновник "Альфа-Банку" і великий інвестор, чия фінансова група активно працювала в ЄС до введення санкцій. Санкції проти нього та його партнера Петра Авена введено 28 лютого 2022 року. Вони вважаються "учасниками секторів, які приносять значний дохід уряду рф".

- Петро Авен — співзасновник "Альфа-Банку", під санкціями ЄС з 28 лютого 2022 року.

- Дмитро Мазепін — співвласник холдингу "Уралхім", був на зустрічі з путіним 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Під санкціями з березня того ж року.

- В’ячеслав Моше Кантор — бізнесмен, який очолював Єврейський конгрес Європи. Санкції ЄС введені 8 квітня 2022 року, зазначено, що він має "тісні зв’язки з путіним".

- Муса Бажаєв — голова групи "Альянс" і нафтовий магнат. Під санкціями з квітня 2022 року, оскільки через свої бізнеси підтримує стратегічні галузі російської економіки.

Усі ці бізнесмени оскаржували санкції в суді ЄС, але поки залишаються під обмеженнями.

- Михайло Дегтярьов — міністр спорту рф, під санкціями з 25 липня 2014 року за те, що оголосив про відкриття "посольства" так званої "ДНР" у москві.

Список санкцій ЄС регулярно переглядається та продовжується за одностайної підтримки всіх 27 країн.

Угорщина вже не раз погрожувала вето на санкції, добиваючись поступок від Брюсселя.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що санкції більше шкодять країнам ЄС, ніж росії, тоді як Брюссель зауважив, що без єдиної позиції ЄС втрачає свій головний інструмент тиску на москву.

"Системи" звернулася до всіх згаданих осіб, їх представників і МЗС Угорщини, але поки що відповіді не отримали.

Нагадаємо

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