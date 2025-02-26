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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия пытается вывести российских олигархов из-под санкций: кто в списке

Венгрия пытается вывести российских олигархов из-под санкций: кто в списке

Киев  •  УНН

 • 6194 просмотра

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Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против россии, требуя исключить из них 9 влиятельных россиян. Среди них олигархи Фридман, Усманов и министр спорта Дегтярев.

Венгрия угрожает заблокировать продолжение европейских санкций против россии, требуя исключить из них ряд влиятельных россиян, среди которых олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов, а также министр спорта Дмитрий Дегтярев. Об этом узнали журналисты российской службы Радио Свобода "Системы", передает УНН

Информацию о требованиях Венгрии подтверждают также чиновники Евросоюза, знакомые с обсуждением этого вопроса в Брюсселе, и высокопоставленный источник RFE/RL в дипломатических кругах, который поделился с нами именами венгерских протеже

- говорится в сообщении.

Кого хотят исключить из черного списка ЕС:

- Алишер Усманов - один из самых богатых бизнесменов России.

Под санкциями ЕС с 28 февраля 2022 года, где указано, что он "прокремлевский олигарх" и "приближенный к Владимиру Путину", который "покрывал бизнес дела Путина".

- Гульбахор Исмаилова - сестра Усманова, вероятно, владеет частью его зарубежных активов. Попала под санкции 8 апреля 2022 года.

- Михаил Фридман - соучредитель "Альфа-Банка" и крупный инвестор, чья финансовая группа активно работала в ЕС до введения санкций. Санкции против него и его партнера Петра Авена введены 28 февраля 2022 года. Они считаются "участниками секторов, которые приносят значительный доход правительству рф".

- Петр Авен - соучредитель "Альфа-Банка", под санкциями ЕС с 28 февраля 2022 года.

- Дмитрий Мазепин - совладелец холдинга "Уралхим", был на встрече с Путиным 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Под санкциями с марта того же года.

- Вячеслав Моше Кантор - бизнесмен, возглавлявший Еврейский конгресс Европы. Санкции ЕС введены 8 апреля 2022 года, указано, что он имеет "тесные связи с Путиным".

- Муса Бажаев - глава группы "Альянс" и нефтяной магнат. Под санкциями с апреля 2022 года, поскольку через свои бизнесы поддерживает стратегические отрасли российской экономики.

Все эти бизнесмены оспаривали санкции в суде ЕС, но пока остаются под ограничениями.

- Михаил Дегтярев - министр спорта рф, под санкциями с 25 июля 2014 года за то, что объявил об открытии "посольства" так называемой "ДНР" в москве.

Список санкций ЕС регулярно пересматривается и продлевается при единодушной поддержке всех 27 стран.

Венгрия уже не раз угрожала вето на санкции, добиваясь уступок от Брюсселя.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России, тогда как Брюссель отметил, что без единой позиции ЕС теряет свой главный инструмент давления на москву.

"Системы" обратилась ко всем упомянутым лицам, их представителям и МИД Венгрии, но пока ответа не получили.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сказал, что некоторые российские олигархи - "хорошие люди" и допустил, что они могут иметь возможность получить вид на жительство в Америке. 

Трамп заявил, что знает "хороших" российских олигархов26.02.25, 15:31 • 8815 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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