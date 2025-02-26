ЄС продовжив санкції проти оточення Януковича, список скоротився до трьох осіб - ЗМІ
Київ • УНН
Європейський Союз скоротив санкційний список за розкрадання держкоштів України з 18 до 3 осіб. Віктор Янукович, який перебував під санкціями з 2014 року, більше не входить до цього переліку.
Європейський Союз продовжив санкції за розкрадання державних коштів України, але список скоротився з 18 до 3 осіб. Зокрема у списку навіть немає колишнього президента України Віктора Януковича, повідомив 26 лютого у мережі Х кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пише УНН.
Посли щойно поновили санкції за розкрадання державних коштів України. Він (санкційний список - ред.) був створений понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише 3 особи - навіть Януковича в ньому вже немає,
Довідково
Віктор Янукович і його син Олександр були включені в санкційний список ЄС з 2014 року на підставі кримінальної справи, порушеної українською владою за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Відносно них застосований режим заморожування активів в ЄС, щоб полегшити повернення коштів українською державою, в разі підтвердження звинувачень. ЄС щорічно оновлює санкції.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Європейський Союз продовжив санкції проти осіб, пов'язаних з Януковичем, але список скоротився з 18 до 3 осіб. Сам Янукович більше не входить до санкційного переліку.