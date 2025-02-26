ЄС поновив санкції проти осіб, пов'язаних з Януковичем: екс-президент більше не в списку
Київ • УНН
Європейський Союз продовжив санкції проти осіб, пов'язаних з Януковичем, але список скоротився з 18 до 3 осіб. Сам Янукович більше не входить до санкційного переліку.
Європейський Союз поновив санкції проти колишніх високопосадовців та осіб, пов’язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомляє редактор Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк, передає УНН.
Деталі
Обмеження, які були введені понад десять років тому через розтрату державних коштів, зберігаються і до сьогодні, але список значно скоротився. З початкових 18 осіб у санкційному списку, що включали самого Януковича, залишилося лише троє.
Важливо, що навіть ім’я Януковича більше не фігурує серед осіб, щодо яких зберігаються економічні обмеження.
Тепер у списку залишилося лише 3 - навіть Януковича в ньому вже немає
В Україні арештували майно довіреної особи Януковича на понад мільярд гривень18.07.24, 13:44 • 14453 перегляди