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ЄС поновив санкції проти осіб, пов'язаних з Януковичем: екс-президент більше не в списку

Київ  •  УНН

 • 22063 перегляди

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Європейський Союз продовжив санкції проти осіб, пов'язаних з Януковичем, але список скоротився з 18 до 3 осіб. Сам Янукович більше не входить до санкційного переліку.

Європейський Союз поновив санкції проти колишніх високопосадовців та осіб, пов’язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомляє редактор Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк, передає УНН.

Деталі

Обмеження, які були введені понад десять років тому через розтрату державних коштів, зберігаються і до сьогодні, але список значно скоротився. З початкових 18 осіб у санкційному списку, що включали самого Януковича, залишилося лише троє. 

Важливо, що навіть ім’я Януковича більше не фігурує серед осіб, щодо яких зберігаються економічні обмеження.

Тепер у списку залишилося лише 3 - навіть Януковича в ньому вже немає

- написав у Х редактор.

В Україні арештували майно довіреної особи Януковича на понад мільярд гривень18.07.24, 13:44 • 14453 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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